El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) negó hoy, viernes, que haya una escasez de marbetes para ser distribuidos durante este período en los Centros de Inspección de Puerto Rico.

La reacción escrita ofrecida por el DTOP fue en respuesta a declaraciones del presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jesús Vázquez, quien planteó que, en plena época navideña, donde hay un aumento en el flujo de conductores para hacer inspecciones a sus vehículos y cambiar sus marbetes, no tenían suficiente inventario para suplir sus necesidades.

Las denuncias públicas del CUD serán investigadas para verificar si en algún área hubo problemas de distribución de los marbetes en alguna región.

“Actualmente, no hay escasez de marbetes. Lamentablemente, el Centro Unido de Detallistas ha hecho una denuncia de algo que no ha llegado a nuestra agencia por ningún medio, ya fuera reclamo, querella o consulta directa o indirecta. Sin embargo, tras las denuncias que hace el CUD a través de los medios de comunicación, hemos ordenado una investigación para verificar si en alguna región o área particular han confrontado problemas con la distribución de marbetes a los centros de inspección”, dijo el DTOP a través de la Oficina de Prensa.

Vázquez también hizo un llamado ayer al secretario del DTOP, Carlos M. Contreras, para que de inmediato solucione la falta de materiales, ya que les ocasiona un disloque en los 600 Centros de Inspección en Puerto Rico, lo que implica que no pueden ofrecer el 100% de sus servicios.