Una ley propuesta por la gobernadora Jenniffer González Colón llevó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a reconfigurar cómo serán las identificaciones que se emitirán a través del Centro de Servicios al Conductor (CESCO).

Las nuevas identificaciones destacarán si el recipiente de la licencia de conducir o de la identificación en general es menor de 21 años, mayor de 60 años, mayor de 75 años o si posee algún tipo de diversidad funcional o problemas de audición, según consta de un documento oficial provisto por la agencia a Primera Hora.

Los logos de la edad estarán ubicados en la parte inferior del lado derecho de la foto de la persona y los símbolos de diversidad funcional o audición estarán en la parte inferior de la tarjeta de identificación, en la esquina derecha.

El Departamento de transportación y Obras Públicas (DTOP) mostró cómo lucirán las nuevas identificaciones ( Suministrada )

Los cambios fueron introducidos mediante órdenes administrativas del DTOP, por lo que ya están disponibles en el CESCO Digital. Pero, ahora que González Colón firmó el pasado 14 de diciembre el proyecto de ley de administración aprobado por la Legislatura y que lleva como nombre la “Ley Uniforme de Derechos Suplementarios para la Población con Diversidad Funcional y Adultos Mayores”, las tarjetas comenzarán a imprimirse bajo este nuevo estilo, explicó el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo.

La explicación la dio el titular ante el auge que creó la noticia sobre la firma de la ley.

Esta legislación unifica los derechos las poblaciones y establece beneficios como un descuento del 50% en espectáculos y transportación pública, así como acceso gratuito a transportación para personas de 70 años o más. También centraliza la identificación oficial en el Departamento de Transportación y Obras Públicas mediante un símbolo distintivo en licencias y tarjetas de identificación.

“Dado a que el DTOP es la agencia que se encarga de emitir importantes certificaciones como la licencia de conducir y la tarjeta de identificación para menores y personas adultas, resulta oportuno que pueda identificar adecuadamente a estas poblaciones y bajo una sola tarjeta de identificación. De esta manera, el Gobierno de Puerto Rico maximiza sus recursos y nuestros adultos mayores y personas con diversidad funcional podrán hacer valer sus derechos de manera fácil, ágil y simple”, dice la medida, enviada por Fortaleza para la aprobación de la Legislatura.

González Montalvo explicó que, en la actualidad, la población adulta mayor y con diversidad funcional puede acudir al CESCO digital y decidir si prende o apaga los botones que hacen que su tarjeta de identificación virtual destaque si es mayor de 60 o de 75 años, así como si posee alguna diversidad funcional.

Detalló que el botón de diversidad funcional sólo estará disponibles para aquellas personas que cuenten con autorización del Departamento de Salud.

“Por ejemplo, un adulto mayor de 60 años, puede seleccionar o apagarlo. Si va a utilizar la licencia digital en otro lugar y no quiere que vea que diga la tarjeta 60 ‘plus’, lo puede apagar. A diferencia del adulto mayor que puede apagar o prender que le aparezca el 60 ‘plus’, el menor de 18 años no puede decidir si lo apaga o no. O sea, que si usa la tarjeta digital, le va a decir menor de 18, así que alguna persona que va a vender un alcohol o algo así, sabe que es un menor y no se lo va a vender. Lo mismo con diversidad funcional, que puede decidir prender o apagar”, detalló.

El secretario informó que se encuentran en la actualidad en la parte de aprobaciones para comenzar a imprimir las nuevas tarjetas.

“Cualquier ciudadano que reciba una licencia nueva lo va a tener ya impreso dentro de su licencia, o cualquier ciudadano que ya la tenga y quiera actualizarla para poder tenerlo, pues, así se hará. Se estará orientando a la ciudadanía. O sea, que estamos adelantados ya a través del CESCO digital. Tenemos ese beneficio de la tecnología para poder cumplir con el mandato que ahora es ley, que ya nuestra gobernadora firmó”, concluyó González Montalvo.