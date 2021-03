El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) reconoció que desde marzo de 2019 tienen la jurisdicción solamente sobre el área donde ocurrió el derrumbe en el Paseo de Puerta de Tierra en San Juan tras un acuerdo con el Municipio de San Juan.

El Paseo de Puerta de Tierra se inauguró en octubre de 2016, bajo la administración de Alejandro García Padilla, a un costo de $32 millones. Tras el paso del huracán María y por la erosión costera en la zona, se derrumbó un muro de contención en la parte del trayecto que transcurre frente al edificio de la Guardia Nacional.

Sin embargo, a más de tres años del suceso y a pesar de las advertencias de ingenieros sobre un posible colapso de la estructura, la obra de reparación continúa en trámites burocráticos debido a que Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) no declaró el proyecto como uno de emergencia.

“Nosotros tenemos un acuerdo con el Municipio de San Juan, que lo tenemos firmado por parte de ellos, en donde nosotros tomamos jurisdicción de ese pedazo del terreno mientras estábamos arreglando los deslizamientos. A causa de María, la preocupación era que la PR-25 se pudiera afectar. La PR-25 es de nosotros. Se pudo determinar que fuera a través de FEMA porque el deslizamiento podía afectar la carretera. Entonces, FEMA tomó jurisdicción. Ahí fue que hicimos un acuerdo con el Municipio en donde nosotros tomamos jurisdicción de esa área mientras estuviéramos trabajando”, explicó Cristina Salib, ayudante especial de la secretaria del DTOP, Eileen Vélez.

Según detalló la funcionaria a Primera Hora, la carta fue recibida el 27 de marzo de 2019. Está firmada por el entonces secretario municipal de San Juan, Luis Santini, y pasado secretario del DTOP, Carlos Contreras.

No obstante, todavía se desconoce concretamente a qué entidad le corresponde el mantenimiento de la obra.

“Nosotros tenemos planes de tener comunicaciones con otras agencias para poder llegar a un acuerdo y saber quién realmente tiene jurisdicción del área”, añadió la ingeniera.

Por su parte, el juramentado alcalde de la capital, Miguel Romero, sostuvo en entrevista radial que la obra no le pertenece al Municipio de San Juan.

“Es un proyecto de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura”, dijo en WKAQ 580.

Esperanzados en FEMA

Por otro lado, Salib se mostró esperanzada en que FEMA recatalogue la obra de mitigación de una permanente a una de emergencia para que el proceso sea más rápido. De no ser así, estimó que las reparaciones podrían tomar hasta un año.

“Nosotros estamos trabajando con FEMA para atender la situación de la obra permanente. Originalmente, este proyecto, en nuestras oficinas, se había determinado realizarlo como uno de emergencia, pero fue FEMA quien determinó que tenía que ser una obra permanente. A causa de eso, el proceso es más tedioso, más largo, el diseño nada más va a tomar cinco meses entre diseño y permisología. Luego que pasemos esa parte, entonces comienza la construcción del proyecto. Estamos hablando que de aquí a un año es que vamos a ver un avance en el proyecto”, explicó.

Tras una semana de conversaciones, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés) le indicó a DTOP que FEMA “ve con muy buenos ojos el poder atender la emergencia” y que se ha mostrado “bastante receptivo”, dijo Salib.

COR3 es el intermediario entre las entidades gubernamentales del País y la agencia federal.

La ayudante especial de la secretaria del DTOP se mostró preocupada con que la reconstrucción de la zona coincida con la temporada de huracanes en el Atlántico, que comienza el próximo 1 de junio, y que la llegada de algún sistema atmosférico agrave la situación.

“Nosotros estamos haciendo lo máximo para que el proyecto pueda salir lo antes posible. Estamos trabajando arduamente para dar lo mejor de nosotros y esa situación nos preocupa tanto a nosotros como le preocupa a la ciudadanía”, apuntó Salib.

“No hemos visto nada a nivel estructural”

Asimismo, la ingeniera informó que tras una visita realizada al lugar determinaron cerrar para los peatones la zona afectada por el derrumbe.

“El peatón puede caminar por la otra parte, que no conlleva ningún tipo de riesgo. No hemos visto nada a nivel estructural, pero sí nos preocupa cómo se está erosionando y cómo se ve. Es preocupante, realmente es preocupante la erosión, pero a nivel estructural no hemos visto ninguna situación allí, pero eso no significa que pueda ser que mañana ocurra, por eso fue que determinamos cerrar el área”, manifestó.

Estas expresiones contradicen lo expuesto por Romero horas antes en entrevista radial, quien opinó que “está habiendo un problema estructural” en el Paseo de Puerta de Tierra, según las fotografías que le “han enviado”.

Hubo advertencias, pero DTOP no tomó acción

Según reseñó El Nuevo Día, quienes primero informó sobre el asunto en una serie de reportajes, el DTOP fue alertado el pasado 12 de marzo sobre una posible “falla de mayor proporción” en la zona donde se registró el derrumbe.

La advertencia fue realizada por el ingeniero, Luis García, propietario de la empresa GeoCim, encargados de los estudios geotécnicos y el diseño original del Paseo. Aunque el correo electrónico estuvo dirigido a Emilio Garay, actual director del Directorado de Obras Públicas del DTOP, la agencia no tomó acción.

Salib todavía no ha podido recabar información de por qué el DTOP no atendió el asunto con premura.

“A pesar de que se ha catalogado como [un proyecto] permanente, viendo la alerta del diseñador, no sé por qué no se atendió. Estoy todavía verificando información”, dijo.

El Departamento de Transportación volvió a contratar a la empresa GeoCim, a un costo de $95,150, para realizar los estudios y el diseño de la reconstrucción. La primera opción es utilizar hormigón proyectado.

“Ese contrato hace como tres semanas fue que realmente nos aprobaron ese proyecto y se comenzó el diseño”, apuntó Salib.

Según la Oficina del Contralor, el contrato fue otorgado el pasado 18 de diciembre y se extiende hasta el próximo 20 de septiembre.

“Según el schedule [calendario] indica que, si todo procede a nivel de permisología como lo esperamos, son cinco meses en terminar el diseño y el permiso para construcción... [Los contratamos porque] Fueron los que hicieron los estudios y el diseño original. Por esa razón fue que pudimos hacer el proceso un poquito más rápido. Al ser una continuidad, FEMA lo vio con ojos buenos para que él continuara el diseño y fue aceptado. No tuvimos que llevar el diseñador a subasta”, explicó la funcionaria.

GeoCim ya comenzó su proceso de estudio para poder comenzar con el diseño. Según Salib, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) está involucrada en el proceso de la obra.

Y es que, de acuerdo a El Nuevo Día, la entidad cultural fue la que precisamente paralizó -durante la construcción del Paseo- la implementación de un sistema de estabilización del terreno en la zona derrumbada debido a los yacimientos arqueológicos que existen en el lugar. Además, el ICP aseguraba que el riesgo de colapso por erosión era menor al de otras zonas.

Mañana, la funcionaria se reunirá con el diseñador y los contratistas en la zona del derrumbe para acelerar los procesos y detallar los costos exactos de la reconstrucción.