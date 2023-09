La viuda de Luis A. Ferré, Tiody De Jesús, criticó que Jenniffer González utilizara el nombre del fundador del Partido Nuevo Progresista (PNP) para “atacar al gobernador” en el mensaje en el que anunció su aspiración a la gobernación y la llamó “egoísta” y “desleal” a la colectividad.

González anunció el pasado miércoles su aspiración a la gobernación por el PNP, y en su alocusión utilizó la emblemática frase “Esto tiene que cambiar”, que Ferré acuñó durante su campaña a la gobernación en la década del 60, para criticar las gestiones de la administración de Pierluisi.

“Miro a mi pueblo, a mi gente. Los escucho desde lo más profundo de mi corazón y siento el reclamo que un día proclamó el padre del partido Nuevo Progresista, don Luis A. Ferré: ‘esto tiene que cambiar’”, exclamó González en su mensaje de siete minutos que fue transmitido por las principales estaciones de televisión del país.

Sus expresiones no cayeron bien a la viuda de Ferré.

“Es muy triste escuchar a Jenniffer González usar el nombre de mi amado esposo Luis A. Ferré para atacar al Gobernador Pedro Pierluisi y al Partido Nuevo Progresista que él fundó. Luis jamás traicionaría a su partido de esa manera, por aspiraciones personales que no le convienen al progreso de Puerto Rico”, escribió De Jesús.

“Ella puede aspirar a lo que desee, pero lo que dijo en su mensaje no es la verdad y es una falta de respeto a todo el esfuerzo del equipo del Partido Nuevo Progresista. Pedro Pierluisi es un gran Gobernador. Jenniffer fue egoísta y no idealista y demuestra que sigue siendo una desleal y eso no se lo celebraría Luis A. Ferré”, sentenció.

Otras reacciones de líderes de la Palma que respaldan a Pierluisi también señalaron que González no dijo la verdad, al argumentar que la obra de la administración actual no se ve.

La primaria para la gobernación está pautada para junio de 2024.