Las familias puertorriqueñas podrían enfrentar un duro golpe al bolsillo con la factura de la luz, luego de que LUMA Energy informara que el próximo ajuste trimestral de la tarifa podría representar un cargo adicional de 6.07 centavos por kilovatio-hora.

Para un cliente residencial promedio, esto podría traducirse en aproximadamente $48 adicionales al mes, según estimados de LUMA.

De aprobarse, el nuevo cargo entraría en vigor a partir de octubre.

El aumento todavía no está aprobado, pues el recobro de los gastos de las generatrices está bajo la consideración del Negociado de Energía de Puerto Rico.

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La presidenta ejecutiva de LUMA, Janisse Quiñones, confirmó anoche en el programa Jugando Pelota Dura que, de acuerdo con los datos disponibles y las proyecciones, se anticipa un aumento.

“Basado en lo que vi en la data y lo que se pronostica, definitivamente tiene que haber un aumento”, dijo Quiñones.

20 Fotos Pon en práctica estas simples acciones para pagar menos por la energía.

¿Por qué podría aumentar la factura?

Según LUMA, las entidades encargadas de producir la energía eléctrica gastaron más de lo estimado en combustible y en la compra de energía durante el trimestre de julio a septiembre.

El ajuste surge de una reconciliación que se realiza cada tres meses para comparar lo que se había proyectado con los costos reales del sistema.

“Nosotros hacemos una reconciliación de lo que fue pronosticado versus los costos. Estos fueron los costos actuales del sistema, lo que se gastó en combustible, diésel, búnker, gas natural y la energía que se compró a AES, EcoEléctrica y plantas renovables”, explicó Quiñones.

La ejecutiva señaló que el contrato de LUMA establece que la compañía debe realizar este cálculo y entregar el informe al Negociado de Energía, entidad que tendrá la decisión final sobre el posible ajuste.

Entre los factores que contribuyeron al aumento de los costos se encuentran el mayor consumo de electricidad durante el verano debido a las altas temperaturas, el incremento en el precio internacional del petróleo relacionado con el conflicto en Medio Oriente y las dificultades para transportar combustible.

LUMA también atribuye el aumento al mayor uso de baterías por parte de los clientes y al uso de combustibles más costosos cuando las plantas de generación no producen suficiente energía.

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Según LUMA, las entidades encargadas de producir la energía eléctrica gastaron más de lo estimado en combustible y en la compra de energía durante el trimestre de julio a septiembre.

“La flota está fallando”

Durante la entrevista, Quiñones también expresó preocupación por el costo de producir electricidad en Puerto Rico y señaló que la generación continúa dependiendo en gran medida de combustibles.

“A mí me preocupa mucho el costo de energía en Puerto Rico. La factura es 80% combustible y energía”, afirmó.

La jefa de LUMA sostuvo que, mientras no se cambien las fuentes de generación por alternativas más económicas, esa proporción continuará representando una parte significativa de la factura.

“La flota de generación no es confiable. Hemos estado despachando lo que está disponible, no la más barata, porque la flota está fallando constantemente”, agregó.