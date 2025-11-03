Algunos municipios del sur de Puerto Rico podrían enfrentar apagones durante noviembre, debido a que labores de mantenimiento en la planta generadora EcoEléctrica limitarán su capacidad de generación, lo que a su vez podría provocar falta de electricidad.

La empresa comunicó que, debido a las labores de mantenimiento, operará a solo un 50 % de su capacidad.

El ingeniero Carlos Reyes Berríos, gerente general de la planta explicó en declaraciones escritas que la medida, que tomará aproximadamente 30 días, cuenta con la autorización de LUMA Energy, responsable del sistema de transmisión y distribución eléctrica en la isla.

“Estas labores de mantenimiento son esenciales para garantizar la confiabilidad, eficiencia y seguridad de nuestras operaciones”, detalló Reyes Berríos.

Las tareas de mantenimiento comenzaron el primero de noviembre.