LUMA Energy anunció que hoy, lunes, realizará mejoras planificadas en la infraestructura eléctrica que provocarán interrupciones de luz en 9 pueblos de la Isla.

Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.

En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, dijo el consorcio en declaraciones escritas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

San Lorenzo

Aguada

Coamo

Barranquitas

Camuy

Hatillo

Manatí

San Juan

Fajardo