¿Por qué están tan deteriorados los 673 edificios que tiene la Autoridad de Edificios Públicos (AEP)?

Esta fue una de las preguntas principales que los directivos de la AEP tuvieron que explicar, en varias ocasiones, durante su presentación en las vistas de transición, las cuales se realizan en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

La falta de empleados y de fondos son la principal razón, según explicaron la directora Melitza López Pimentel y la subdirectora Haydee Rivera.

López Pimental divagó en un inicio, cuando el presidente del comité de transición, Ramón Luis Rivera Cruz, le soltó la pregunta.

“Una es la falta de personal”, indicó, al exponer que “para ser más ágiles y tener más personal hicimos propuesta para tener más fondos”.

Como segundo punto, habló de que las agencias no le pagan la renta que se fijó cuando se realizó la emisión de bono para construir el edificio.

“Lamentablemente, OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) nos envía un presupuesto, no necesariamente la tabla de renta”, indicó en un aparte con Primera Hora.

Para que tenga una idea, “de conformidad con canon de arrendamiento estipulado en los contratos con nuestros inquilinos, la AEP se supone reciba por este concepto alrededor de $400 millones anuales. Al eliminar la porción de Servicio a la Deuda por el impago del Gobierno, la renta estimada por las porciones operacionales y de reposición de equipo es alrededor de $135 millones anuales. A pesar de que el cómputo de renta establece $135 millones, la asignación presupuestaria de renta a las agencias del Gobierno de Puerto Rico para los últimos años no ha estado acorde con dicha suma”, indica la presentación de la AEP.

Se detalló que en el año fiscal 2017-2018 recibieron $113 millones, el año fiscal 2018- 2019 unos $126 millones, el año fiscal 2019-2020 unos $114.9 millones y el presente año fiscal del 2020-2021 unos $121.4 millones.

La directora comentó que la suma aumentó en el presente año fiscal por un ajuste que le hizo la Junta de Supervisión Fiscal.

Como no se le paga la renta total, la AEP fija deudas a las agencias que les rentan edificios. El Departamento de Educación es quien acumula más deuda por las 425 escuelas que tienen. El monto acumulado es de $915 millones.

La Policía de Puerto Rico es el segundo mayor deudor con $88 millones, le sigue la Administración de Tribunales con $81 millones y el Hospital Cardiovascular con $32 millones.

Por su parte, la subdirectora de la AEP informó que otra realidad que enfrenta la entidad es que no se le asigna una partida extraordinaria para mejoras de edificios que no sea una de mantenimiento.

“La partida de mantenimiento es de $24 millones y con eso se paga las primas de seguro, que este año fue $13 millones en seguro, lo que le deja a la Autoridad con $11 millones para darle mantenimiento a 673 edificios. Esa es la realidad de la AEP. Por eso es que muchas veces preguntan que los edificios no están en condiciones, que los edificios no están en las condiciones óptimas que el cliente quisiera. Pero $11 millones para atender 673 edificios, no es fácil”, puntualizó Rivera.

Estos 673 edificios de la AEP incluyen 425 escuelas, 55 centros de gobierno, 107 instalaciones policiacas 32 tribunales, 12 hospitales, 14 estaciones de bomberos y 28 edificios de gobierno.

Rivera Cruz, quien es alcalde de Bayamón, le ripostó que no fue hasta que la AEP se fue a quiebra en el 2019 que el presupuesto para mantenimiento se disminuyó. Les indicó que antes había más presupuesto y los problemas de mantenimiento eran los mismos.

“Siempre era problemático… Así no se hace un buen Puerto Rico. Yo creo que hay que repensar esa corporación si es que queremos que se salve Edificios Públicos”, manifestó.

Por otro lado, López Pimentel comentó que muchas de las dificultades que tienes los edificios son por daños del huracán María y de los terremotos.

Indicó que la aseguradora que tienen por huracanes les ha dado solo $35 millones y les adeudan otros $47 millones. Por los terremotos, han solicitado $90 millones a la aseguradora, pero todavía no han culminado las inspecciones.

“El proceso ha sido lento, porque han sido con fondos del dinero del seguro”, sostuvo.

También mencionó que no han podido rentar los edificios a precios más competitivos, ya que están atados a las emisiones de bono que se hicieron para su construcción. Explicó que la renta no la fijó la AEP, sino el ya inexistente Banco Gubernamental de Fomento.