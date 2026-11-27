El Programa de Educación para Adultos (PEA) del Departamento de Educación, el cual ofrece estudios básicos, secundarios y de alfabetización para personas de 16 años o más que están fuera de la escuela, inició su nuevo ciclo de matrículas, según se anunció este viernes.

Los interesados tendrán hasta el 10 de diciembre para matricularse, informó el secretario de Educación (DEPR), Eliezer Ramos Parés.

Según se informó en comunicado de prensa, este programa busca brindar y ampliar las oportunidades de estudios, fortalecer sus destrezas académicas y ampliar sus oportunidades de empleo.

“Nuestra meta es servir a quienes por alguna razón no han podido completar sus estudios y obtener su diploma de cuarto año. Es por ello por lo que exhortamos a que retomen sus estudios acercándose al centro de estudio más cercano y conocer las opciones disponibles. Completar la escuela superior, aprender inglés o adquirir nuevas destrezas puede abrirles puertas para continuar su educación y ampliar sus oportunidades de empleo”, expresó Ramos Parés.

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Entre los ofrecimientos figuran la educación básica, equivalente a los niveles de kínder a octavo grado, y la educación secundaria, que abarca de noveno a duodécimo grado. En el nivel secundario, los participantes completan los créditos requeridos según su nivel de ingreso. El programa también ofrece inglés conversacional, alfabetización integrada de inglés y educación cívica, tutorías para el Examen de Equivalencia de Escuela Superior y opciones para obtener credenciales.

Para solicitar matrícula, las personas interesadas deben tener al menos 16 años, estar fuera del sistema escolar, presentar un certificado de nacimiento y una identificación con foto. Los menores de 21 años también deben presentar una certificación de vacunas. Para ese grupo de edad, quienes soliciten ingreso a educación básica o secundaria deberán entregar, además, una transcripción de créditos y una carta de baja escolar.

Las personas interesadas pueden comunicarse con su Oficina Regional Educativa (ORE) para identificar el centro más cercano y confirmar los ofrecimientos disponibles, los horarios y los requisitos de ingreso.