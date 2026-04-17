Para impulsar la profesionalización en carreras de gran demanda, el Departamento de Educación otorgó credenciales a 70 adultos tras tomar cursos en construcción y plomería.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, explicó que que los graduandos participaron de una iniciativa de los Institutos Tecnológicos de Puerto Rico.

“Nos llena de mucha alegría poder ser entes facilitadores de estas credenciales que se ofrecieron sin costo alguno para los participantes. De esta manera aportamos a una población que busca reinventarse y poder completar una carrera de alta demanda y también a aquellos que quieren aprender para poner en práctica esas técnicas en sus hogares”, indicó el funcionario en comunicado de prensa.

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Añadió que esta “es una iniciativa noble y que aporta mucho a nuestra sociedad. Como parte de la plataforma de gobierno de la gobernadora Jenniffer González Colón, continuamos incentivando las carreras ocupacionales tanto en nuestras escuelas públicas como en nuestros cinco Institutos Postsecundarios (ITPR en San Juan, Guayama y Manatí, escuela de Troquelería y Herramentaje y PRAMI). Agradecemos a todos los participantes por su interés y esfuerzo en completar las credenciales”.

Las credenciales se otorgan de manera gratuita y no es necesario contar con un diploma de cuarto año.

Los participantes, de 18 años o más, tuvieron que completar 200 horas para la credencial de construcción y 100 horas para la primera fase de la credencial de plomería. Más adelante se les notificará de cuando comenzarán a recibir las 100 horas restantes. Esto representa una inversión de cerca de $40,000.

El contenido se divide entre teoría y práctica. Se tocan los temas de las medidas de seguridad y en el área de construcción se habla de planos, cimientos, empañetado, bloques, lozas, entre otras. Las credenciales de construcción se llevaron a cabo en el ITPR de Guayama, ITPR de San Juan, y en las escuelas Manuel Mediavilla en Humacao y la Petra Corretjer de O’Neill en Manatí, que funcionaron como Centro Satélite.

Por su parte, la gerente de Operaciones de la División de Educación Técnica, Isabel Rodríguez, abundó que, debido a la gran acogida de esta iniciativa, la credencial de construcción es ya una iniciativa fija en el Instituto Tecnológico de San Juan.

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“Los testimoniales han sido extraordinarios y nos han ayudado a continuar con este hermoso programa educativo. En el área de Educación Técnica estamos trabajando con innovación para integrar nuevos programas que ayuden a proveer mayores oportunidades en el área ocupacional”, dijo.

La entrega de credenciales se llevó a cabo junto al Conversatorio: La fuerza laboral en construcción y plomería: pilar para el desarrollo económico de Puerto Rico en el ITPR de Guayama. Contó con la participación del titular de Educación, la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, María del Pilar Beres Casanova; la licenciada María Amelia Sueiro en representación, del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Carlos Fournier, y el presidente del Colegio de Plomeros de Puerto Rico, José López Suárez.

En la actividad también se ofrecieron charlas de seguridad y se creó un jardín paisajista como parte de los elementos que aumenta el valor de las propiedades.