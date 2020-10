El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, anunció este lunes que la Autoridad Escolar de Alimentos (AEE) registró un aumento de 92,804 raciones adicionales de almuerzos tras concluir la primera semana con los servicios a todos los menores entre uno y 18 años, estén o no matriculados en escuelas públicas.

Hernández Pérez informó que al cierre de la semana pasada se habían distribuido un total de 245,130 almuerzos, lo que representa un aumento de 39% en comparación a los 152,334 que se habían distribuido previo a la otorgación de la dispensa de Food Nutrition Services, adscrita al Departamento de Agricultura Federal, que extendió el Programa de Servicios de Alimentos de Verano (PSAV) a todos los menores de 18 años.

“El permitirnos ampliar las edades y condiciones para ofrecer almuerzos ha sido de beneficio para cerca de cien mil niños y jóvenes más que se han podido alimentar con los almuerzos de nuestros comedores escolares. Instamos a que todos los que cumplan con las condiciones visiten las escuelas para que obtengan los alimentos. La dispensa nos permite ofrecer el servicio hasta diciembre 31”, expresó por escrito el titular de Educación.

Los padres, madres o encargados de cualquier menor de edad podrán pasar por cualquiera de los más de 650 comedores escolares abiertos cercanos a su residencia y recoger las raciones. No será necesario solicitar el servicio por escrito (formulario o compromiso de padres) ni proveer número de estudiante y tampoco llevar consigo al menor.

Sobre el horario de recogido, el jefe de Educación indicó que la AEA recomienda que se entreguen entre 10:30 a.m. y 12:30 p.m. o entre 11:00 a.m. y 1:00 p.m., pero cada director escolar podrá establecer horarios de acuerdo con las particularidades de su comunidad. Enfatizó que, por disposiciones de salubridad, la entrega no deberá exceder las dos horas. Por el momento, solo se servirá almuerzo, pero si aumenta la demanda, se considerará ofrecer desayuno. Personal de comedores escolares continúa trabajando en todas las regiones educativas para asegurar la prestación del servicio a aquellos que cualifiquen, según estableció la agencia federal.

En cuanto a las raciones servidas en la modalidad de grupos satélites se despacharon unos 6,397, por lo que el secretario invito a todos los auspiciadores que tradicionalmente forman parte de este esfuerzo a participar de la extensión del PSAV. Las organizaciones que deseen inscribirse en la entrega de servicios deberán comunicarse a la Autoridad Escolar de Alimentos correspondiente a su oficina regional educativa (ORE).

“Hacemos una exhortación para que aquellas entidades sin fines de lucro, incluyendo los municipios, que anteriormente hayan participado en el Programa de Verano, que se una al esfuerzo. Pueden solicitar los almuerzos necesarios para la población que atienden entre las edades de uno a 18 años. Esto será de gran ayuda para llegar a la mayor cantidad de niños y jóvenes que requieran de un almuerzo sano y balanceado confeccionado en nuestros comedores escolares”, agregó el funcionario.

De otra parte, indicó que la semana pasada se redujo la cifra de raciones perdidas a un 3%, lo que representa una cantidad de 7,146. La semana anterior – previo a la implementación de la dispensa- se registró una cifra más amplia de raciones perdidas ascendente a un 9% o 13,541 almuerzos perdidos que fueron ordenados por los padres o encargados, pero no pasaron recoger a las escuelas.