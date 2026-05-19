La escuela intermedia Benjamín Franklin de Coamo ya no operará en el próximo año escolar, confirmó este martes el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés.

“Esa escuela es parte de una reorganización del mismo conglomerado de escuelas en el municipio. Esta escuela tiene una escuela justo al lado, con los mismos grados, con los mismos ofrecimientos. Así que se estuvo trabajando con ellas”, precisó el titular en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Comentó que la matrícula escolar pasará al plantel contiguo, del cual no proveyó el nombre.

Una búsqueda hecha por este diario identificó que en la misma calle está la escuela intermedia Florencio Santiago.

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Mientras, el plantel cerrado será utilizado para ofrecer clases de Bellas Artes. El secretario dijo que se hará en una alianza con el municipio.

“Así que la facilidad ya tiene un uso inmediato en agosto. Ya se han firmado los acuerdos colaborativos, un diálogo que se ha tenido con esta escuela para maximizar el uso de las facilidades y que nuestros estudiantes se puedan beneficiar de ofrecimientos luego de las 3:00 de la tarde”, precisó Ramos Parés.

El cierre de escuelas se analiza ante la baja en matrículas que se ha registrado.

De hecho, el secretario informó que en los próximos días están por graduarse 18,000 estudiantes de cuarto año. Pero, para el próximo año escolar sólo ingresarán 14,000 nuevos alumnos para el Kindergarten.

“Ahí empezamos a ver esa situación demográfica que ha ido impactando la situación de las escuelas”, comentó.

A principios de año, Educación cerró la escuela Ramón Power y Giralt, en Santurce, que tenía 81 estudiantes. Pero, el cierre ocurrió por problemas estructurales.

La agencia también analiza el cierre de la escuela elemental Luis A. Ferré Aguayo, del barrio Palomas de Yauco, con una matrícula proyectada para el próximo año escolar de tan sólo 70 estudiantes.