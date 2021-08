A casi dos semanas de haber iniciado el regreso a clases presenciales en el sistema público educativo de Puerto Rico, se han detectado al menos 159 contagios positivos a COVID-19 entre estudiantes y empleados del entorno escolar.

Así se confirma a través de datos entregados por el Departamento de Educación (DE) a Primera Hora, en los que se desglosa que, entre los casos positivos, hay 50 adultos (empleados) 109 de estudiantes: 82 menores de 12 años y 27 de 12 años o más. Estos últimos pertenecen a la población hábil para vacunarse contra el COVID-19.

La mayoría de los contagios en el estudiantado menor de 12 años ocurrieron en las regiones de Ponce y Humacao con 26 y 25 casos, respectivamente. Le siguen Bayamón con 14, Arecibo con 12, San Juan con tres y Caguas con dos. Mientras, entre los adolescentes -usualmente estudiantes de nivel intermedio y superior- se registraron seis casos en cada una de las regiones de Bayamón y Humacao; y ocho en Ponce. En la región de Arecibo hubo cinco casos y en la de San Juan dos.

PUBLICIDAD

El informe detalla que 24 maestros arrojaron positivo a pruebas de COVID-19 y estos ubican en las regiones de Arecibo (7), Bayamón (6), Humacao (5) y Ponce (6). Asimismo, siete empleados de comedor resultaron contagiados en regiones de Humacao (4), San Juan (1) y Arecibo (2).

Se identificaron también 10 casos de coronavirus entre personal de limpieza y seis de estos ubican en la región de Bayamón.

Mientras, el registro incluye a tres empleados de seguridad, un recurso de Educación Especial, un trabajador social y dos empleados administrativos.

El análisis detalla que de los 159 casos activos hasta el 25 de agosto había 64 personas vacunadas y 95 sin inocular. No se especifica cuántos son adultos o menores de edad y si están hábiles para vacunarse. El Departamento de Educación expuso que en el caso de los alumnos contagiados (109) representan un .06% de un 66% (alrededor de 172,000) de la matrícula que se ha presentado a coger clases presenciales. En el caso de empleados con el virus en las escuelas representan un .14% de un total de 36,100 que han estado presentes en los entornos escolares.

Según explicó a Primera Hora, Wenddy Colón Martínez, ayudante especial del secretario interino del DE, Eliezer Ramos, la investigación de casos que realizaron los epidemiólogos municipales y los recursos de salud escolar determinaron que 91 (57%) de los 159 contagios ocurrieron en entornos familiares, seis mediante algún viaje y en 62 no se pudo determinar la causa de infección.

Según la funcionaria, en algunos casos en los que se detectó contagio se ha determinado cerrar el salón de clases y poner en cuarentena al grupo de estudiantes, quienes continúan recibiendo educación virtual.

PUBLICIDAD

Sostuvo que todas las decisiones se consultan con el epidemiólogo del municipio donde se registran los casos en coordinación con el Departamento de Salud.

“Han habido casos que no se ha cerrado salones y, simplemente, se desinfecta el área y se pone en aislamiento al grupo cercano que tuvo contacto”, determinó por su parte la licenciada Naitzabés Martínez González, asesora de la agencia, al explicar que un contacto se define como una persona que estuvo a menos de seis pies de distancia con una persona infectada durante más de 15 minutos.

Las funcionarias indicaron que se mantienen conversaciones diarias con las autoridades sanitarias en las que se discuten preocupaciones y se evalúa cualquier posibilidad de cambio a la Guía para la Prevención de COVID-19 en las escuelas de kindergarten a duodécimo grado. De igual forma, entre los esfuerzos se contratarán tres epidemiólogos por región educativa y uno para el nivel central.

“Si Salud determina que es necesario tomar medidas adicionales estamos preparados para ejecutar y retornar, por ejemplo, a la educación a distancia si fuera necesario. No descartamos ninguna alternativa y estamos preparados para actuar de manera inmediata”, expresó Colón Martínez al aclarar que, al momento, la directriz es continuar con la educación presencial o híbrida, de acuerdo al plan de cada plantel.

Recordó que los directores escolares pueden tomar medidas adicionales en los planteles, tales como dividir los grupos con cantidades más pequeñas de estudiantes y diseñar una educación híbrida. También pueden establecer distanciamientos más amplios -el requerido es de tres pies- si así lo ameritan.

PUBLICIDAD

De otra parte, expresaron que las pruebas aleatorias a estudiantes comenzarán a implementarse “próximamente” y los esfuerzos actuales están dirigidos a pedir a los padres, madres o tutores el consentimiento para realizar el cernimiento.

¿Cuántos alumnos y empleados hay vacunados?

Según el desglose de Educación, a la fecha hay 34,295 (95%) empleados vacunados contra COVID-19 de un total de 36,100 que completan la plantilla.

Según Colón Martínez, la nueva orden administrativa del Departamento de Salud impone que esos 1,805 empleados que faltan por inocularse tienen que presentar una prueba negativa todos los lunes. “Y esto aplica aun a todos aquellos que presenten alguna exención por convicción religiosa o médica. Y en cuanto al personal no vacunado, que no tenga ninguna excepción justificada, simplemente no puede trabajar”, sostuvo.

De otra parte, indicó que de la población de 12 años en adelante hábil para vacunarse -la cual se estima en 132,533 se han vacunado completamente el 85% (112,653).

“De otra parte, tenemos un 9% (11,928) de estudiantes vacunados parcialmente y un 5% (6,627) no vacunados. Estos estudiantes no vacunados no pueden asistir a escuela presencial. Hay diversas alternativas para ese estudiante y lo primero que debe ocurrir es que ese padre, madre o tutor se comunique con el director escolar para explicar las razones y luego de ese análisis del caso se determina cómo apoyar esa necesidad. La alternativa puede ser educación a distancia o que los tutores se acerquen a la escuela a buscar el material ofrecido”, dijo Martínez González.

Asimismo, resaltaron que a la fecha se han presentado entre la población estudiantil 200 exenciones por razones de salud y 500 por convicción religiosa. Estos estudiantes no tienen que presentar pruebas negativas a COVID semanalmente como se les requiere a los empleados.