El Departamento de Educación desconoce cuántos estudiantes se han vacunado contra el COVID-19, aceptó el secretario interino, Eliezer Ramos Parés.

Por ello, recomendó a cada a los jóvenes y adolescentes de 12 años o más a que lleven su tarjeta de vacunación a la escuela. La misma debe ser presentada a sus maestros para que los directores hagan el informe que daría a conocer la cifra de los alumnos que aún no han recibido siquiera una de las dosis.

“Ya mañana con la llegada de los estudiantes vamos a estar recibiendo la data, acorde con la asistencia y una recopilación de datos que ya se solicitó”, comentó el secretario, cuando se le preguntó sobre el número de estudiantes que no está vacunado para este regreso a clases.

PUBLICIDAD

Ante la ausencia de información, “todos los estudiantes tienen que llegar con su tarjeta” y presentarla a sus maestros, puntualizó el funcionario.

Si no está vacunado, el estudiante debe llevar el certificado médico o religioso para presentarlo a la escuela.

“A nivel de escuela, ellos están muchísimo más al día. Yo he podido conversar con directores y hasta ahora ninguno de ellos me ha traído una preocupación mayor de tener un grupo considerable que no se haya vacunado”, hizo la salvedad.

En cuanto al personal docente y no docente de Educación, señaló que sobre el 95% está vacunado.

Estipuló que el que no se vacune y no cumpla con las normas dictadas por el gobernador Pedro Pierluisi, como presentar una prueba negativa de COVID-19 semanal, debe acogerse a alguna licencia de vacaciones o sin sueldo. Mientras, señaló que los estudiantes que no se vacunen y no presenten sus certificaciones tendrían que tomar clases virtuales o bajo cualquier otro método acordado en la escuela. No podrá asistir a clases presenciales.

Cabe destacar que a los estudiantes no vacunados no se les exigirá la prueba semanal negativa de COVID-19.