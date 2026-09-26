La directora de Autoridad Escolar de Alimentos (AEA), Franchesca Reyes Benítez, y el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, emplazaron este sábado a la presidenta de la Asociación de Empleados de Comedores Escolares, Nelly Ayala León, a que presente evidencia sobre la alegada falta de alimentos para cocinar en los comedores escolares.

El emplazamiento lo hacen, luego de que ayer Ayala denunciara que no hay arroz integral, huevo, frutas ni vegetales en los comedores escolares. Aludió a que, en muchas ocasiones, los empleados compran comestibles para poder suplir la bandeja recomendada en el menú que les envía Educación.

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Ahora, los funcionarios exigieron “evidencia que sustente sus denuncias públicas”.

Ramos Parés informó, en comunicado de prensa, que realizó una verificación directa con los superintendentes de las siete regiones educativas de estas denuncias.

Según la información recopilada por el Departamento, las regiones confirmaron el funcionamiento de los almacenes de comedores escolares y no reportaron situaciones que coincidieran con las denuncias hechas públicamente.

Asimismo, la AEA realizó su propia verificación con el personal directivo regional. Hasta el momento, esa gestión tampoco ha corroborado las alegaciones.

La Autoridad indicó que no se han identificado públicamente las escuelas donde presuntamente ocurrieron los hechos, las fechas, los productos específicos ni las circunstancias de cada caso, y tampoco se han entregado a la AEA los recibos que la Unión asegura tener.

“Una denuncia de esta naturaleza merece ser atendida con absoluta seriedad, pero para hacerlo necesitamos hechos verificables. Si existen recibos, queremos verlos; si existen escuelas donde una empleada tuvo que utilizar su dinero, necesitamos saber cuáles son y cuándo ocurrió. No podemos investigar generalidades. Nuestra responsabilidad es identificar cualquier situación real, intervenirla y corregirla”, Reyes Benítez.

Como parte del requerimiento formal, la AEA solicitó a Ayala León que entregue, en o antes del lunes, 28 de septiembre de 2026, a las 12:00 p. m., la lista de escuelas afectadas; productos que alegadamente faltaron y fechas; requisiciones correspondientes; información sobre transferencias de alimentos entre comedores; recibos de compras realizadas con dinero personal; evidencia relacionada con dietas especiales; y las comunicaciones mediante las cuales esas situaciones fueron notificadas previamente a funcionarios de la AEA.

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La información permitirá contrastar las denuncias con las requisiciones, inventarios, entregas, movimientos de productos y demás registros oficiales. La AEA recalcó que comprar alimentos para los estudiantes con dinero personal no constituye una práctica autorizada y que, de demostrarse que ocurrió, cada caso será investigado para determinar sus circunstancias y adoptar las medidas correctivas que correspondan.

De paso, Reyes Benítez informó que ningún estudiante se ha quedado sin recibir los servicios de desayuno y almuerzo, al tiempo que reconoció el compromiso diario de las empleadas de los comedores escolares. La funcionaria explicó que una situación particular con el arroz integral respondió a daños asociados a las altas temperaturas durante su almacenamiento, por lo que se autorizó a las regiones educativas a realizar compras directas de arroz.