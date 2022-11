El impacto del huracán Fiona al sistema de educación pública ocasionó que se tuviese que extender por 12 días el calendario de clases, reveló este viernes el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

La movida provocará que los estudiantes estén en exámenes finales hasta este próximo 22 de diciembre, a tan solo tres días de Navidad.

Para el próximo semestre, entretanto, las clases comenzarían el 10 de enero y acabarían el 6 de junio. Los maestros, sin embargo, arrancarían las labores el 9 de enero y culminarían el 9 de junio.

La revelación de los cambios en el calendario escolar la hizo Ramos Parés durante una actividad de la Asociación de Maestros, realizada en la escuela intermedia Antonio Sarriera, localizada en la urbanización El Comandante, en Carolina.

“Se trató de no extender dentro de lo más posible. Hubo unas alternativas, verdad, precisamente presentadas por la Asociación para eso. Algunas se acogieron. Como quiera extendimos unos tres días adicionales. Estamos hablando del 6 al 9 de junio, pero sí hubo cambios en el calendario en particular. Por ejemplo, los exámenes a finales de diciembre se rotaron un día adicional. Igualmente, tenemos en mayo la rotación de esos exámenes unos días adicionales para el frente, ahí hay unos días de ganancia y los días que eran para desarrollo profesional per sé, se convirtieron en días lectivos en el calendario”, señaló.

En detalle, fueron nueve días que estaban destinados para asuntos administrativos, capacitaciones y otros asuntos durante el año escolar que se cambiaron para que se les dé clase a los estudiantes. Gran parte de estos días que transicionaron a lectivos serán en mayo próximo, indicó el titular.

Estos cambios al calendario se dan ya que el huracán Fiona provocó una paralización de clases, dado a que no había servicio eléctrico y habían escuelas activadas como refugio.

Por otro lado, durante en el evento en el que participó Ramos Parés, se anunció que la American Federation of Teachers (AFT, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Maestros destinó un donativo de $75,000 a proveer ayuda económica a los educadores que sufrieron pérdidas tras el azote reciente del huracán Fiona y otros desastres naturales.