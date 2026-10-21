El Departamento de Educación (DEPR) invitó a las madres, los padres y los encargados a participar el viernes , 23 de octubre de la Casa Abierta en las escuelas públicas, durante la cual se entregarán los informes de progreso académico correspondientes a las primeras diez semanas del año escolar.

Bajo la campaña “¡Te veo en la escuela! Tu presencia hace la diferencia", el esfuerzo de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, busca fortalecer la comunicación entre las familias y los maestros para reconocer los logros de los estudiantes, identificar las áreas que requieren apoyo y establecer estrategias que contribuyan a su aprendizaje durante el resto del semestre.

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“Queremos que las familias aprovechen esta oportunidad para conocer cómo van sus hijos, reconocer sus logros y conversar sobre cualquier dificultad que estén enfrentando. El informe de progreso es un punto de partida para establecer acuerdos y trabajar juntos en las áreas que necesitan atención”, expresó por escrito el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

La entrega de informes y las visitas de las familias están programadas para la mañana. Las escuelas podrán extender este proceso durante todo el día para facilitar el diálogo con los maestros. En aquellos planteles que celebren reuniones u otras actividades profesionales durante la tarde, se harán los arreglos necesarios para entregar el informe a las madres, los padres o los encargados que acudan en ese periodo.

Como parte de la iniciativa, la Oficina para la Integración de la Familia y la Comunidad promueve que las escuelas desarrollen un ambiente acogedor, compartan recomendaciones sencillas para apoyar el aprendizaje desde el hogar y orienten sobre los recursos, servicios y apoyos disponibles en cada plantel.

Asimismo, se invita a las comunidades escolares a integrar a sus Comités de Familias mediante mesas informativas y espacios de orientación sobre sus iniciativas, las oportunidades de voluntariado y otras formas de participar en la vida escolar.

“La participación de las familias hace una diferencia. Les exhortamos a preguntar, escuchar las recomendaciones de los maestros y mantener esa comunicación durante todo el año. Cuando conocemos a tiempo las necesidades de nuestros estudiantes, podemos coordinar mejor los esfuerzos para ayudarlos”, sostuvo Ramos Parés.

Los directores de escuela informarán a las familias los detalles del horario y la organización de la jornada. El Departamento exhortó a las madres, los padres y los encargados a mantenerse en comunicación con sus respectivos planteles.

Las próximas entregas de informes de progreso académico y encuentros con las familias se celebrarán el 15 de enero, el 19 de marzo y el 28 de mayo de 2027. El Departamento invitó a las familias a reservar estas fechas y continuar acompañando activamente la educación de sus hijos.