De cara al nuevo curso escolar con clases presenciales, y virtuales en algunos casos, unos 43,276 estudiantes no tienen asignadas computadoras portátiles o tabletas del Departamento de Educación (DE), mientras la agencia supone que esos alumnos cuentan con dispositivos propios o del hogar.

La directora de la Oficina de Sistemas de Información y Apoyo Tecnológico del Departamento, María Ortiz, dijo que según la información que tiene registrada la agencia, 1,022 padres de estudiantes a nivel Isla rechazaron el equipo del DE.

De los 274,830 estudiantes que conforman la matrícula actual del Departamento, unos 231,726 tienen un equipo electrónico registrado a su nombre, sea una laptop o una tableta, indicó la funcionaria, quien leyó una ponencia firmada por el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos, en una vista pública de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado.

Al 22 de junio de 2021 la agencia indicó que contaban con 231,726 estudiantes matriculados.

Ortiz detalló que se pidieron en total 301,111 computadoras portátiles, como parte de un proyecto que se inició en 2018 y que se aceleró durante la pandemia del COVID-19, de las cuales 274,830 eran para estudiantes y 30,000 para docentes. Además de unas 56,200 tabletas, dirigidas a niños de kínder, primero y segundo grado.

“No se supone que quede ningún estudiante que no sea nuevo sin computadora. Nosotros le entregamos a cada escuela 30 equipos adicionales y en el caso de las tabletas 15, para que tuvieran para matrícula adicional o en caso de que tengan que sustituirlos. El estudiante que no tiene computadora y que estaba estudiando el año pasado en el Departamento la única razón que me es admisible es que la haya rechazado”, dijo Ortiz, quien estuvo asistida por la jefa de la Oficina Legal del DE, Yaitza Maldonado.

“Muchos padres no quisieron hacerse responsables del equipo y le compraron el equipo propio al estudiante con todos esos incentivos que han bajado de dinero. Otros, simplemente, son muy tecnológicos y la computadora que nosotros le dimos, a pesar de que es un excelente equipo, ellos querían algo más ‘fancy’, más complejo y lo compraron por su cuenta y no aceptaron la computadora”, agregó.

Aunque el pasado mes de marzo se habilitó una función en el sistema de registro del equipo, llamado Horizon, para que los padres proveyeran las razones por las cuales no aceptaron el equipo, Ortiz indicó que “no todos los padres” lo hicieron por lo que no cuentan “con una razón específica para todos los casos”. Sostuvo que “hay mucha data de al principio, de mucho padre que la rechazó que no está disponible”.

En cuanto a los maestros, la funcionaria indicó que “el 100%” de los educadores recibieron equipo incluyendo a los transitorios, consejeros, trabajadores sociales, sicólogos, enfermeros, asistentes de educación especial y personal docente administrativo. Agregó que los directores de escuelas habían recibido equipo en el 2019.

Dijo que los maestros y estudiantes del suroeste del País, donde muchas escuelas siguen cerradas por los terremotos, fueron los primeros en recibir las computadoras portátiles. Indicó que les fueron entregadas en el Centro Ferial de Ponce. “Para los estudiantes hicimos un servi-carro para entregarlas allí mismo”.

Preguntada sobre querellas de estudiantes y maestros que no han recibido los vales (vouchers) para subsidiar el servicio de internet o aumentar la capacidad existente en el hogar para poder ingresar a sus clases virtuales, Ortiz dijo que el Departamento de Educación no manejó la otorgación del subsidio.

“Este fue otorgado por el Departamento de Hacienda y la AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) y no tenemos la información relacionada con esas reclamaciones”, sostuvo.

Dijo que el dato más reciente indica que se redimió una cantidad de 144,026 certificados otorgados a estudiantes y unos 18,190 a maestros.

Ortiz no pudo precisar cuántos estudiantes tienen internet en sus hogares. “Nuestro compromiso es que vamos a trabajar con eso”, respondió, por su parte, la licenciada Maldonado.

La presidenta de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, Ada García Montes, le dio un plazo de cinco días al DE para que entregue toda la información relacionada a la entrega de dispositivos electrónicos a los estudiantes.

“El Departamento debe saber a esta fecha cuántos estudiantes tienen computadora, a quiénes les falta la computadora y las razones por las cuáles eso es así. No nos presentaran los datos actualizados”, sentenció la senadora.

García Montes cuestionó la tardanza del Departamento en proveer los datos a la comisión legislativa. “Desde febrero pasado hemos estado solicitando esta información de las computadoras y le hemos dado tiempo para que nos envíen los memoriales, pero los números no están claros”, dijo.

Sobre el requerimiento de proveer datos en un plazo de cinco días, la senadora dijo que si la agencia no cumple con el término, la Comisión podría acudir al tribunal para solicitar que la información le sea entregada so pena de desacato. “Las clases van a empezar ya y no puede ser que tengamos que seguir esperando”, sostuvo.

“En la vista de hoy hubo más preguntas que respuestas en relación a cómo se repartieron las computadoras y a cuántos niños les falta el equipo”, dijo García Montes.

Dijo también que citará a una próxima vista pública al Departamento de Hacienda para tener información precisa de cuántos vales se repartieron. “Educación solicitó 300 mil y según datos que nos dan hoy, Hacienda otorgó 144 mil”, sostuvo la legisladora. “No sabemos las razones por las cuales no fueron redimidos”, agregó.

“El gobierno no pueda cargar con la culpa de todo. Nadie puede decir que no se ha hecho un trabajo, se ha hecho”, expresó, por su parte, la senadora novoprogresista, Migdalia Padilla.