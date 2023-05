Vestidos de toga, con sus birretes y una esclavina que leía “Excelencia Académica”, 1,596 estudiantes de cuarto año del Departamento de Educación llenaron este jueves la arena del Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, en Hato Rey.

No se trataba de una graduación, sino un homenaje a los alumnos que desde noveno grado hasta cuarto año sacaron A en todas sus clases. Eras esos estudiantes que “nos enorgullecen por haber alcanzado excelencia académica”, destacó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

“Sabemos que detrás de esos cuatro puntos hubo noches largas, muchos sacrificios, mucho esfuerzo, entre otras cosas. Sin embargo, hoy vemos esos días y decimos con gran efusividad, valió la pena. Porque así se comienza a labrar un futuro brillante y lleno de progreso. Y ese trabajo ha sido determinante para alcanzar metas y lograr hacer realidad sus sueños”, añadió el titular durante el evento, que fue observado por cientos de padres orgullosos.

Los estudiantes no sólo fueron reconocidos a través de vídeos que se realizaron de estos en sus escuelas o con el evento que se realizó uno de las principales salas de conciertos y actividades deportivas del país. Educación también les otorgó una beca de $1,000 a cada uno de los 1,596 estudiantes, así como otros $1,000 adicionales a 14 alumnos que, además de obtener excelencia académica, rompieron la curva en la prueba del College Board.

Como parte de la actividad, el secretario de Estado, Omar Marrero, distinguió a la escuela superior Patria Latorre Ramírez por haber logrado el grupo más grande de estudiantes homenajeados por su excelencia académica. En total, fueron 38 alumnos con 4.00 desde noveno grado.

Otras escuelas que mencionó con el más alto número de alumnos con excelencia académica fueron las escuelas Brígida Álvarez Rodríguez de Vega Alta, Rubén Rodríguez Figueroa de Naranjito, Luis Muñoz Marín de Barranquitas, Ramón Quiñones Medina de Yabucoa, Bernardino Cordero Bernard de Ponce, así como University Garden de San Juan.

Mientras, la región educativa de Mayagüez fue la que acumuló el mayor número de estudiantes distinguidos.

En cuanto a los estudiantes, el secretario de Estado distinguió a Inoa Manfredy, de la escuela Patria Latorre, que no sólo mantuvo 4.00 puntos, sino que adelantó tres años a nivel de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, así como a la estudiante Claudia Varela, quien adelantó cursos universitarios y fue una de las estudiantes con mayor puntuación en el College Board.

“Definitivamente, están saliendo estudiantes exitosos de todas estas escuelas… Yo los felicito por escoger el trabajo duro y alcanzar sus metas. Por no dejarse vencer por los obstáculos que han enfrentado. Por el contrario, adaptándose, destacándose, y demostrando a Puerto Rico, al mundo y a todos nosotros, los que estamos en posiciones de liderato, que están hecho de fortaleza y de la perseverancia y de la cría boricua… No nos detiene un huracán, no nos detiene una pandemia. A ustedes nada los detuvo”, sentenció Marrero, en su mensaje a los jóvenes.