Unos 10,000 estudiantes de noveno a cuarto año de las escuelas públicas, así como sus maestros serán capacitados para asistir en situaciones de emergencias o desastres, anunció este miércoles el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

Se trata de un nuevo programa, denominado “Mentores en Emergencias y Desastres”. Con esta iniciativa del Programa de Salud Escolar se busca fortalecer la preparación ante situaciones de emergencia.

En comunicado de prensa, se detalló que la primera fase del programa comenzará este agosto con un proyecto piloto que impactará a 125 escuelas superiores y aproximadamente a 10,000 estudiantes de noveno grado a cuarto año.

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Bajo el lema “Preparando líderes hoy para proteger las comunidades del mañana”, la iniciativa se desarrollará en cuatro fases hasta el año 2030. Como parte de esta primera etapa, personal de la agencia distribuirá 2,500 ejemplares de la Guía Práctica: Emergencias y Desastres para desarrollar un plan de emergencia, un recurso que reúne fundamentos sobre una actuación segura y asertiva de emergencias y cómo brindar primeros auxilios. Esta guía será integrada como texto de referencia en el curso electivo de Primeros Auxilios.

“Nuestra ubicación geográfica no nos excluye de la exposición constante a fenómenos naturales referentes al clima y otras emergencias que, de igual manera, aunque no quisiéramos, nos pudieran impactar. Partiendo de esa premisa, nos dedicamos a la elaboración de este proyecto con el cual desarrollaremos en nuestros estudiantes y docentes las herramientas necesarias para responder de manera efectiva ante situaciones de emergencia, fortaleciendo al mismo tiempo la resiliencia de nuestras comunidades escolares”, expresó Ramos Parés.

Asimismo, los maestros del Programa de Salud Escolar recibirán capacitación especializada bajo el modelo Train the Trainer. Estos tomarán talleres enfocados en la mitigación de riesgos, la elaboración de planes familiares y comunitarios, los procesos de evacuación y el liderazgo en la respuesta ante emergencias. Además, el proyecto contará con un ecosistema digital de apoyo para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La iniciativa responde a la necesidad de preparar a las comunidades escolares ante amenazas naturales, como huracanes, terremotos e incendios forestales, así como ante emergencias provocadas por la actividad humana, entre ellas incendios estructurales e interrupciones de servicios esenciales.

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Durante la segunda fase se contempla la implementación del Proyecto RADAR: Detectar, Prevenir y Actuar, que combinará la capacitación práctica en reanimación cardiopulmonar solo manos (Hands-Only CPR) con talleres de prevención sobre el uso indebido de drogas y la violencia escolar. La misma está programada para desarrollarse entre enero y mayo de 2027.

Posteriormente, la iniciativa incorporará la Academia Juvenil de Líderes Comunitarios, mediante la cual los estudiantes participarán en experiencias prácticas de preparación y respuesta ante desastres en colaboración con agencias de seguridad pública de Puerto Rico. El programa culminará con la campaña educativa “Atrévete a Decir No: Tu vida, tu decisión”, enfocada en la prevención del uso de opioides y la promoción de estilos de vida saludables.