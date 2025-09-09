El Departamento de Educación ya ha tomado medidas ante la situación reportada en la tarde de ayer, lunes, en la calle Palma, del sector Vietnam, en el el barrio Amelia de Guaynabo, donde unos 12 estudiantes tuvieron que ser rescatados cuando su guagua escolar quedó varada dentro de una inundación.

“En lo que se investigue y se adjudica, el chofer no va a estar dando servicio”, precisó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, en conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

Un video difundido en la tarde de ayer en las redes sociales mostró el momento en que agentes de la Policía Municipal de Guaynabo cargan a los menores en sus hombros para ponerlos a salvos. Se escuchaban gritos de algunos estudiantes nerviosos.

PUBLICIDAD

Relacionadas Rescatan a estudiantes atrapados en guagua escolar por inundación en Guaynabo

A un día de los hechos, el titular expresó que los menores “están bien, pero igualmente el equipo de trabajo social y psicología del Departamento se han movilizado, han estado llamando a la familia, han estado atendiendo el asunto desde el plantel escolar. Hasta el momento, no tengo una incidencia mayor o una necesidad de que algunos de estos estudiantes necesiten alguna atención mayor luego de haber vivido un evento que no se esperaba y que puede ser traumático para alguna persona”.

Explicó que las familias de los menores fueron llamadas tras el rescate y que estos fueron a recoger a sus niños.

Mientras, Ramos Parés informó que la agencia ha intervenido con la empresa a cargo del transporte donde se registró la incidencia. Se informó que se trata de Trabal Bus Line.

Primera Hora intentó conseguir a algún portavoz de la agencia, pero nadie respondió a los teléfonos incluidos en la corporación registrada ante el Departamento de Estado. Se dejó mensajes, que de inmediato no han sido respondidos.

El funcionario detalló que personal de la agencia se comunicó con la empresa para establecer que emprenderán una investigación de lo acontecido.

“Se ha solicitado que el chofer sea removido temporalmente de su puesto, hasta tanto la investigación culmina y se pueda adjudicar, si fue un suceso simplemente que no se podía prever, si fue un tema de negligencia al tratar de cruzar esa zona y si no lo fue”, afirmó.

Tras el incidente, una madre denunció en Facebook que el chofer no fue cooperador en este momento de tensión que vivieron sus hijos.

PUBLICIDAD

Stephanie Castro Hernández denunció en su cuenta que “el chofer se quedaba como si nada y yo tuve que hacer toda gestión de llamar papás y a la escuela, porque él como si nada y quedarme hasta lo último. Está brutal”.

El comentario lo hizo al dejar saber que su hijo fue uno de los que se puso nervioso en medio del incidente.

“Diosito esto no se lo deseo a nadie, escuchar a mi hijo gritando: ‘Mamá, llega por favor. Estamos en medio de inundación. Está entrando el agua a la guagua escolar. Búscame corre mamá y papá’. Sentía que mi corazón dejaba de latir poco a poco veía el camino largo que no llegaba”, indicó la mujer en sus redes sociales.