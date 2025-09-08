Agentes de la Policía Municipal de Guaynabo rescataron esta tarde a alrededor de 12 estudiantes que quedaron atrapados dentro de una guagua escolar debido a una inundación en la calle Palma, ubicada en el sector Vietnam del barrio Amelia.

Un video difundido en las redes sociales muestra el momento en que los oficiales cargan a varios menores en sus hombros para ponerlos a salvo.

Según informó el Municipio de Guaynabo a través de su cuenta oficial en Facebook, todos los estudiantes se encuentran en buen estado.

Además, se indicó que personal de la Oficina de Manejo de Emergencias del municipio trabaja activamente en el destape de alcantarillas para facilitar el desagüe del área afectada.