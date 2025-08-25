El hombre que murió ahogado durante la mañana del domingo en la playa Chatarra, en Loíza, fue identificado como Jose F. Rossi García, de 37 años y residente de Guaynabo, informó la Policía de Puerto Rico.

La tragedia se reportó a la 10:31 de la mañana luego que Rossi García fuera rescatado por personal de la Guardia Costera.

Rossi García fue llevado a una institución hospitalaria, donde el médico de turno indicó que llegó sin signos vitales, según la Uniformada.

La División de Homicidios del CIC de Carolina y la fiscal Judimar Pérez asumieron la investigación.

[ August 25 · 25 de agosto ] 🌡️🌊⚡ Puerto Rico & US Virgin Islands, Today’s Weather is Not Playing! ⚡🌊🌡️ 🔥 Primary... Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Monday, August 25, 2025

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan advirtió hoy que las playas presentan condiciones peligrosas debido a fuertes corrientes marinas y resacas, con riesgo de erosión, inundaciones costeras menores y condiciones de natación peligrosas, por lo que exhorta a la ciudadanía a no entrar al agua y mantenerse alejada de las costas.