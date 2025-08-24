Un operativo de búsqueda fue activado esta mañana en Dorado luego de que un hombre que practicaba surf en la playa Kikita, cerca del condominio Vista del Mar, fuera presuntamente arrastrado por fuertes corrientes marinas, según confirmó la Policía de Puerto Rico.

La alerta fue recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que movilizó de inmediato a las autoridades, aunque la zona presenta dificultades de acceso que han complicado las labores de búsqueda.

El hombre aún no ha sido identificado, pero fue descrito como de unos 31 años, tez trigueña, cabello negro, ojos marrones, 5’08” de estatura, unas 160 libras de peso y con tatuajes visibles en ambos brazos y la espalda.

Unidades de la Policía estatal y municipal, junto a la unidad Aérea de FURA y la Guardia Costera, permanecen en el lugar realizando esfuerzos para localizar al desaparecido. La investigación está en manos de la agente Zeneida Soto Cruz, supervisada por el sargento Johny Figueroa, adscritos al distrito policiaco de Dorado.