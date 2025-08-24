Una fuerte tronada con ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora (mph) asociada a la ahora tormenta tropical Fernand, provocó la caída de varias ramas de árboles en San Juan y dejó a una joven herida en hechos ocurridos durante la tarde del sábado, según confirmó el director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMME), Carlos Acevedo.

Pasadas las 4:00 de la tarde de ayer, se registraron fuertes lluvias acompañadas de relámpagos y ráfagas de viento en la capital. En el Parque de las Palomas, una joven — que fue identificada como una fémina de unos 20 años— fue impactada por una rama de árbol que cayó debido a las condiciones del tiempo, causándole una laceración en el hombro.

En entrevista con Primera Hora, Acevedo indicó que OMME ya se encontraba activada por instrucción del alcalde Miguel Romero, luego de que el sistema atmosférico comenzara a ser monitoreado por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) debido a su cercanía con Puerto Rico. Aunque el fenómeno finalmente se alejó de la Isla, el protocolo de emergencia continuó en marcha, lo que permitió una respuesta rápida al incidente.

“Por recomendación que le dan los paramédicos a la joven, pues se transportó una facilidad médica para sacarle una plaquita, pero ella estaba bien. No tenía dolor, no hubo pérdida de conocimiento ni nada. Ella misma nos dio toda la información”, relató Acevedo sobre el incidente, al indicar que el traslado fue parte del protocolo de la médico que ocurre en estos casos.

Según explicó el funcionario, todos los incidentes reportados en San Juan relacionados con este evento atmosférico estuvieron vinculados a la caída de ramas de árboles y fueron atendidos de inmediato por las autoridades. “Mayormente lo que pasó ayer fueron diferentes ramas en diferentes puntos de la ciudad, donde sí se cayeron árboles o ramas de árboles, pero fue factor de los vientos ocasionados por este sistema atmosférico que estaba pasando”, sostuvo Acevedo.

Hoy, domingo, la OMME mantiene vigilancia activa sobre las condiciones marítimas, especialmente en la costa norte luego de que el NWS emitiera una advertencia por fuerte oleaje con olas rompientes entre 8 y 12 pies, así como un riesgo alto de corrientes marinas, consideradas potencialmente mortales.

Además de los incidentes en San Juan, en Cataño también se reportaron daños asociados a las lluvias y los vientos registrados el sábado, incluyendo la caída de árboles y carpas destruidas por las ráfagas.

Así quedó el Frente Marítimo de #Cataño luego de la Tromba Marina de las 3:00 pm de hoy sábado.

El Servicio Nacional de Meteorología indicó que, tras analizar la información disponible y la evidencia recopilada, no hay indicios de que se haya tratado de un tornado ni de una tromba marina. Los eventos fueron, en cambio, asociados a las lluvias y vientos provocados por una fuerte tronada. La agencia continuará monitoreando las condiciones del tiempo y, de surgir nueva información, será compartida oportunamente.