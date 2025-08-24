Las actividades nocturnas en el Frente Marítimo de Cataño se vieron interrumpidas el sábado luego que el mal tiempo causara destrozos en algunos de los quioscos del lugar, y derribara árboles, carpas, techos de aluminio y escombros.

Algunos de los afectados publicaron fotos en las redes sociales de los daños ocasionados por el mal tiempo, que unos atribuyeron a fuertes ráfagas y otros a una tromba marina que alegadamente se dejó sentir en la zona a eso de las 3:00 p.m.

Aunque no hubo evidencia de que ocurriera tal fenómeno como una tromba marina, algunos usuarios colgaron videos en las redes sociales en los que se aprecia como en segundos el clima cambio, y de una apacible tarde parcialmente soleada, se desató un fuerte aguacero con fuertes ráfagas de viento que estremecieron toda la zona.

“El evento atmosférico que hubo hoy a eso de las 3:00pm fue devastador en tan solo minutos, por lo menos en el área de Cataño fue bien fuerte. Muchos árboles en el piso, postes, letreros, el viento, la marea y hasta la luz se fue pero ya regresó. En el caso de nosotros estamos bien, pero otros comerciantes en nuestro pueblo sufrieron daños y otros hasta tuvieron que cerrar y se quedaron sin carpas, mesas y equipos de trabajo como es el caso de (Vecino Vecino, Moons Pizza, Yoitos Fun Food, Bollire, entre otros). Es lamentable pero estamos vivos. Les exhorto a todas las personas a que se den la visita por Cataño y los apoyemos tan pronto retomen labores”, leía una publicación en la que se podían ver varias fotos de los destrozos.

Afortunadamente, a pesar de que el lugar fue escenario de una actividad más temprano en la que se congregaron cientos de personas, a la hora que ocurrió el evento climatológico, la actividad había concluido y aunque el lugar es uno muy concurrido, no se reportaron personas heridas.