El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) emitó la tarde de este sábado una advertencia de inundaciones para varios municipios ante fuertes lluvias y tronadas que se registran en la región.

Bayamón, Guaynabo, Toa Baja, Cataño, Utuado y Arecibo están bajo advertencia de inundaciones hasta las 5:45 p.m.

En los informes emitidos por Meteorología se indica que para estos pueblos puede registrarse una acumulación de lluvia de hasta cuatro pulgadas.

Los pueblos de Corozal, Naranjito, Dorado, Toa Alta, Vega Alta y Añasco se mantienen bajo la mencionada advertencia hasta las 4:45 de la tarde.

Para estos pueblos, pudieran acumularse entre dos a cuatro pulgadas de lluvia, informó la agencia.

PUBLICIDAD

Relacionadas Advertencia de calor para 55 municipios

Se indicó que en varios de estos municipios se pudieran estar registrando ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora y rayos por lo que se exhortó a la población a buscar una zona segura.

Mientras los municipios de Camuy, Isabela, Lares, Quebradillas y San Sebastián se mantienen bajo una advertencia de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos hasta las 3:00 p.m.

Por su parte, los pueblos de Aguada Aguadilla y Moca también tienen la misma advertencia, pero hasta las 3:45 p.m.

El SNM había pronosticado lluvias y tronadas para hoy debido a la humedad relacionada a una fuerte onda tropical con Desarrollo ciclónico al norte de Puerto Rico.