Un hombre encontró el cadáver en estado de descomposición de su padre dentro de un apartamento en el residencial Las Gardenias, en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

El hallazgo fue reportado en horas de la tarde del sábado en el edificio 4 del complejo, luego de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una persona muerta en el lugar. Al llegar, agentes del precinto policiaco de Bayamón Oeste confirmaron la presencia de un cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición.

El hombre fue identificado por su hijo como Edgardo Lebrón García, de 74 años. Las autoridades presumen que llevaba varios días sin vida en el apartamento, aunque será el Instituto de Ciencias Forenses quien determine las causas y el tiempo exacto de muerte.

El caso fue referido a la División de Homicidios del Centro de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, donde la agente Ashley Trinidad González se hirá cargo de la investigación, en conjunto con la fiscal Rosaura González Vélez.