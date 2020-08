El secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández, reveló que una encuesta de cernimiento que llevaron los maestros de salón hogar con sus alumnos determinó que de los 282,000 estudiantes registrados al sistema público de enseñanza menos de la mitad utilizarían la plataforma Microsoft Teams, mientras que el resto optaría por educación de cursos en línea, módulos didácticos y la tele educación.

La información, según dijo Hernández en entrevista con Primera Hora, recoge datos recopilados hasta el viernes pasado y corresponde sólo a 166,000 de los estudiantes pues el resto de la matrícula (116,000) aun no ha sido localizados por los maestros, quienes se están comunicando con los padres a través de llamadas telefónicas para indagar si en el hogar hay dispositivos tales como computadoras, tabletas o celulares y si tienen conexión a internet. A la vez los maestros deben discutir la dinámica de clases con los progenitores y aclarar dudas sobre el novel proceso que se está llevando a cabo como medida cautelar para prevenir contagios de COVID-19 en los planteles.

PUBLICIDAD

Hernández detalló que del total de estudiantes contactados unos 104,000 utilizarían la plataforma Microsofts Teams para estudiar a distancia, mientras que otros 14,000 lo harían a través de cursos en línea. Así mismo se identificó que unos 39,000 estudiantes adoptarían el método de enseñanza a través de módulos didácticos y 9,000 optaría por la tele-educación a través de clases que se transmitirían a través de WIPR.

“Estos datos nos dan visibilidad de los escenarios que vamos a tener en el sistema educativo… aunque nos falta una cantidad considerable de estudiantes, tenemos información mucho más exacta que lo que hicimos con las encuestas que se hicieron a través del mecanismo de matrícula en línea donde participaron 19,000 familias nada más”, indicó el titular.

Reiteró que esta semana los maestros deben continuar el proceso de llamadas y se les propuso como meta indagar en el perfil de, por lo menos, 30 estudiantes al día. En cambio, reconoció que hay situaciones en las que los padres proveyeron un correo electrónico que está inactivo o un teléfono que no está en funciones.

“Definitivamente, hemos encontrado que hay que mejorar la comunicación entre las familias y el Departamento de Educación. Eso es bien importante. A esos fines hoy emitiré un memorando para que todos los correos electrónicos de los directores de las escuelas estén públicos… es un mecanismo de comunicación que queremos proveer a los padres para que notifiquen cualquier duda o dificultad”, reiteró al añadir que si este mecanismo no funciona los padres pueden acudir -siguiendo las reglas de distanciamiento- al plantel de su hijo y solicitar ayuda.

PUBLICIDAD

“El rol de la educación ahora es 50% del Departamento y 50% de los padres. Es una responsabilidad compartida y debe mediar la buena comunicación”, agregó.

De otra parte, el secretario rechazó que el sistema Microsoft Teams haya confrontado problemas en el primer día de clases, tal como indicaron múltiples padres que llevaron sus quejas en la página de Facebook de la agencia.

Sin embargo, sí reconoció que hubo contratiempos porque no todos los alumnos y progenitores están familiarizados con el sistema. Ante este panorama alentó a los adultos a acceder a la página principal del DE y tomar el adiestramiento que está dirigido a padres.

En cuanto a las vacantes de maestros que hay en la agencia, no se precisaron números. Pero hubo un compromiso de proveer los datos posteriormente. En cambio, el titular aclaró que este año -por ser uno irregular por la pandemia- los procesos de hacer pruebas de dopaje a los maestros contratados se ha atrasado debido a la dinámica de distanciamiento físico y limitación de personas que requieren los laboratorios.

Llueven las quejas en redes sociales

Esta mañana llovían las quejas de padres y madres ante diversos problemas suscitados con el inicio de clases virtual en el DE, según se desprende de múltiples experiencias descritas en la página de Facebook de la agencia.

Se supone que hoy, 24 de agosto, iniciara el semestre escolar para los 282,000 estudiantes del sistema público de enseñanza. La plataforma Microsoft Teams fue el sistema elegido para ofrecer las clases a distancia -en medio de la pandemia por coronavirus- para aquellos alumnos que tuvieran disponibilidad a equipo tecnológico y de conectividad en sus hogares.

PUBLICIDAD

De hecho, el retorno a las clases estaba pautado para el pasado lunes 17 de agosto, en cambio, la plataforma Microsoft Teams tuvo que ser desactivada luego que personal técnico detectara “una vulnerabilidad en el sistema”.

En cambio, nuevos traspiés parecieron surgir esta mañana cuando padres, madres o tutores intentaban ingresar sin éxito al sistema. Otros, aunque tuvieron acceso a la plataforma, nunca lograron conexión con los maestros de sus hijos.

“Esto ha sido un desastre . Dios quiera y mañana podamos entrar a la plataforma”, dijo Génesis Morales.

Por su parte, Jey Maris Ortiz expresó que su hija, de sexto grado, logró conectarse con la maestra, pero la transmisión se cayó “y jamás volvieron a conectar”.

Mia Pérez, se cuestionaba si los maestros se habían quedado dormidos pues estaba conectada con su hijo desde las 8:00 de la mañana y nunca apareció algún profesor. “¡Qué bonito!”, dijo.

Mientras, Jorge Omar Recu, quien tiene familiares inscritos en la escuela José Santos Alegría, en Dorado, alegó que en esa institución los maestros no han creado los grupos de Teams para conectar con los estudiantes. “Hoy no comienzan las clases, ¿qué pasó?”, inquirió.

Yaraliz Gómez, expresó que desde temprano en la mañana se conectó a la plataforma, pero no ocurrió lo mismo con los maestros,

“Yo no tengo problema con seguir el homeschooling pero no me hagan perder el tiempo que tengo 3 hijos, y uno con necesidades especiales…”, agregó.

Otros como Iliana Santos dijeron sentir “una frustración horrible” pues no cuenta con las herramientas. Tampoco comprende cómo trabaja la plataforma Microsoft Teams, por lo que requirió ayuda.

PUBLICIDAD

Hubo maestros que refirieron comunicar los problemas a través del correo electrónico [email protected] pero padres como Andre de León Villegas alegaron que ni el email ni el teléfono de ayuda funcionaban. “No sirve”, dijo el hombre.

La falta de comunicación entre profesores, padres y estudiantes también fue destacado por algunos. Por ejemplo, Nadia Melissa, indicó que su hija de cuarto año, estudiante de la escuela Fernando Suria Chávez, en Barceloneta, no había recibido llamadas de algún maestro.

Mientras, Jelissa Marie, con hijos en las escuelas Cipriano Manrique y Haydee Caballero, en Caguas, dijo que “ningún maestro se ha comunicado conmigo”.

En el otro lado de la moneda, en cambio, sí hubo progenitores que resaltaron que la logística haya corrido con normalidad, como fue el caso de Coraina Seda quien sostuvo que sus hijos pudieron coger clases.

Y’Vega Vega, por su parte, expresó que “hoy mis hijos comenzaron bien, sin problema en la plataforma, los maestros en comunicación, todo bien hasta el momento. Al que se le haga complicado utilice módulos que ya están disponibles”.

Igual reacción tuvo Leilanis Cajigas, quien tiene dos niños en la escuela Antonio Reyes, en Camuy. Resaltó que ambos pudieron coger sus clases y destacó la labor de orientación que hubo por parte de maestros y la trabajadora social. “Muy diligentes todos, los felicito”, escribió.

“Un verdadero desastre administrativo”

Mientras, a mediodía de hoy la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez, había reaccionado mediante comunicación escrita en la que describió como un “verdadero desastre administrativo” el inicio del semestre escolar.

PUBLICIDAD

"Hoy da inicio el semestre escolar para los niños, niñas y jóvenes en medio de un verdadero desastre administrativo que marcará permanentemente el aprovechamiento académico de 282,000 estudiantes del sistema público de enseñanza. A los problemas que vimos el semestre pasado se suman grandes dificultades producto de la incompetencia del Departamento de Educación y su Secretario Eligio Hernández", denunció Martínez, al describir las condiciones que enfrentarán los maestros para impartir los cursos.

Recordó que los estudiantes provienen de un semestre con grandes rezagos a raíz de los terremotos de inicio de año y la pandemia del COVID-19.

"El Departamento de Educación no ha entregado los equipos tecnológicos a la gran mayoría de los estudiantes. Anunciaron que entregarían 25,000 equipos lo que, aún si cumplieran esa meta, dejaría sin acceso a las clases a distancia a más de 250,000. A esto se suma que en muchos hogares no hay acceso a internet. Los módulos deben estar impresos e integrados a las computadoras que se están supliendo", aseguró.

La FMPR exigió que se acelere la entrega de equipos, se haga público un calendario de cuando se suplirán y se provea acceso a internet gratuito a estudiantes y personal docente.

"Los datos que ofrecen los padres al momento de matricular a sus hijos aparentemente no están sincronizados con el Sistema de Información Estudiantil (SIE). De acuerdo a un estudio que realizó la FMPR un 56% de los maestros no pudieron contactarse con la mayoría de sus estudiantes, un 10% no había establecido comunicación con ninguno a pesar de los esfuerzos. Un 30% había logrado contactarse con todos", detalló.

PUBLICIDAD

La Federación de Maestros señaló que "la dirección del Secretario Eligio Hernández ha sido errática e improvisada. Este domingo el funcionario envió un memorando a los maestros en su día libre con nuevas instrucciones al personal para la semana".

"Es responsabilidad del Departamento de Educación proveer los datos de los estudiantes actualizados para poder contactar a toda la familia", señaló la portavoz de la FMPR.

"Insistimos en la necesidad de utilizar las facilidades de la Corporación para la Difusión Pública WIPR. y sus distintas plataformas para complementar el proceso educativo de los estudiantes. Por este medio el Departamento puede ofrecer las distintas clases que se requieren. pueden hacerse acercamientos a otros canales de televisión locales para que se unan a este esfuerzo por la educación de nuestros niños y niñas", dijo.

"Al día de hoy los asistentes de servicio o trabajadores 1 (T1) que tienen asignado niños y niñas del Programa de Educación Especial no han recibido equipos de computadora ni acceso a internet. Estos permanecen en las escuelas sin que puedan realizar sus trabajos. Los estudiantes sordos necesitan contar con sus intérpretes y maneras de establecer la actividad educativa", señaló.

“Pedimos que se detenga el acoso al magisterio, se mejoren sus condiciones de trabajo y su remuneración. Necesitamos contar con las herramientas para realizar nuestro trabajo. El acceso a internet para realizar las labores educativas es imprescindible. Requerimos que se reparen las escuelas, se abran aquellos planteles que fueron cerrados y que hoy son necesarios para que se mantenga la distancia cuando las condiciones permitan las clases de manera presencial”, afirmó.

Martínez Padilla concluyó destacando que “la educación es el centro de toda esperanza de recuperación del país y está bajo amenaza no solo por la pandemia, sino por la incapacidad demostrada por el señor Eligio Hernández. Llamamos a tomar medidas urgentes para que ninguno de nuestros estudiantes se quede sin recibir la educación de calidad que merece”.