Los planteles escolares que el Departamento de Educación (DE) determine que podrán comenzar a recibir estudiantes este próximo 3 de marzo -pues cumplen con todos los requisitos de mantenimiento de planta física y los protocolos de coronavirus que se han establecido- se limitarán a atender a 100 niños por día por un tiempo máximo de entre tres a tres horas y media, detalló la designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos.

Además, informó que el plan de inicio de clases establece que no habrá más de 12 estudiantes por salón y que solo irán a clases dos días por semana. El resto de los días, los estudiantes recibirían material para ser completado en sus casas.

“Estamos siendo bien conservadores”, expuso, al describir lo que se ha llamado la primera etapa de reapertura de las escuelas. En esta fase solo se atenderán a los niños del Jardín de Infantes (kínder), del Programa de Educación Especial, primero y segundo grado, así como cuarto año de escuela superior, dijo.

Los detalles los ofreció Aponte Santos en una entrevista concedida a Primera Hora para dar a conocer detalles de los preparativos que realiza Educación para comenzar de forma paulatina la normalización de la educación pública a casi ya un año de que la pandemia de coronavirus obligara a los niños a someterse a la educación virtual.

“Yo digo que si son cinco escuelas que están listas y que podemos comenzar y nos autorizan, eso es lo que vamos a hacer. Si son 10, son 10; si son 50, pues son 50. Pero, nosotros nos estamos moviendo de forma responsable. Nos corresponde movernos de forma urgente. Vamos encaminados en movernos para poder tomar decisiones, aunque sea una fase limitada que podamos abrir, pero algo tenemos que hacer”, señaló la funcionaria.

Para esta primera etapa, Educación evalúa el cumplimiento de los protocolos contra el coronavirus y el aspecto de la infraestructura de 172 escuelas que no tienen problemas de columnas cortas o son de más reciente construcción. Para una segunda fase, se evaluarán otras 551 escuelas.

Para que una escuela pase la inspección que se realizará y se autorice a abrir tendrá que tener enfermera, conserje, termómetros, rotulación, mascarillas y desinfectante disponible para los niños, precisó.

La proyección de Aponte Santos es que las clases sean de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. u 11:30 a.m. y que los niños salgan con su almuerzo “to go” de los comedores escolares. Sin embargo, dijo que será flexible con aquellas escuelas que demuestren que están preparadas para recibir dos turnos de estudiantes al día, pero dejando claro que en el día no puede haber más de 100 niños en la zona escolar.

También se podría considerar aquellas peticiones de escuelas que interesen atender a los alumnos por tres días o hasta escuelas intermedias que demuestren estar preparadas.

Los padres, entretanto, no podrán entrar a aquellas escuelas a las que se le dé el visto bueno para abrir. “Esa instrucción la vamos a impartir por memorando”, dijo.

Para aquel padre que decida no llevar a sus hijos de manera presencial, sepa que las escuelas que comiencen en esta primera etapa no continuarían los cursos virtuales.

“Los maestros les van a estar enviando el trabajo en modalidad sincrónico. Nosotros quisiéramos que mientras está el maestro a nivel presencial, pudiera estar proyectando la clase a nivel virtual. Pero, esa no es nuestra realidad a nivel de las escuelas. Tenemos internet en las oficinas y tenemos banda ancha, pero no tenemos internet en todos los salones. No es nuestra realidad”, puntualizó.

Entretanto, los días que los niños no tengan clase presencial, la maestra no tendría que reunirlos de manera virtual. Aponte Santos aceptó que “puede enviar un trabajo para que entonces pueda tener un seguimiento en el hogar”.

Si, por el contrario, el padre desea que su niño asista a una escuela pública que esté presencial y no tuvo la dicha de que su plantel fue seleccionado, sepa que no podrá hacer una transferencia a estas alturas del juego, dejó claro la funcionaria.

Asimismo, Apone Santos estableció que el hecho de que un maestro esté o no vacunado no incidirá en su responsabilidad de dar las clases presenciales.

“Se le va a pedir que atendamos a esos niños de mayor riesgo. El educador está allí, van a estar con pocos estudiantes, no va a estar el flujo de padres y tenemos que movernos en esa dirección. Nosotros vamos a ser bien flexible en el proceso, pero vamos a dar una instrucción de que, si hay una necesidad, particularmente esos niños de kínder, de Educación Especial, la atención va dirigida en poder darle el servicio a esos niños”, explicó.

Mientras Aponte Santos aclaraba muchas de las dudas de este inicio escolar, mostraba un documento que leía “Plan de Inicio de Clases”, pero no brindó copia.

Primera Hora tuvo acceso al documento. El mismo establece que en el salón se permitirían hasta 15 estudiantes. No obstante, la secretaria aceptó que había determinado disminuir ese número a 12 alumnos.

Además indica que habría dos grupos: uno denominado A y otro B. Las escuelas podrían decidir qué dos días en la semana iría cada grupo. También se habla de una oferta académica más amplia a la que anunció a Primera Hora.

Por ejemplo, se establecía que el día en que el maestro no atendiera a ningún grupo de manera presencial, que se proyectaba fuera los miércoles, pues las clases sí se diera de manera virtual.

Se indica en el documento que ese miércoles en que los maestros no atenderían a ningún grupo se utilizaría para desinfección de toda la escuela y las clases las darían los educadores desde sus hogares.

Del mismo modo, las fechas destacadas en el calendario escolar de cara al comienzo de clases serían el 9 de febrero, cuando habría una reunión con los superintendentes escolares; del 16 al 19 de febrero, cuando habría reunión de los superintendentes con los directores de escuelas; del 20 al 25 de febrero, cuando se anunciarían las escuelas seleccionadas para comenzar en modalidad presencial; el 26 de febrero, cuando habría una reunión de los directivos de las escuelas seleccionadas con los padres de manera virtual; el 1 de marzo los maestros recibirían todos los materiales necesarios para el regreso a clases, y el 3 de marzo comenzarían las clases presenciales.

También se expone, como meta, comenzar con la segunda fase presencial entre el 23 al 26 de marzo. Sin embargo, la secretaria dijo en entrevista con Primera Hora que esa decisión no estaba tomada.

“Se contempla que, para el 23 de marzo, todos los grados de las escuelas estarán asistiendo de manera presencial en días alternos (50% del total de la matrícula por día). Esta opción dependerá de las recomendaciones del Departamento de Salud y las órdenes ejecutivas”, dice el Plan de Inicio de Clases.