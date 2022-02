El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, informó este viernes que se reunirá con los gremios magisteriales para evaluar si se extiende el semestre escolar como secuela de la ola de ausentismo que se ha registrado en las pasadas dos semanas como parte de las manifestaciones para reclamar mejores condiciones salariales y un retiro digno.

“Es un tema de análisis y de discusión con los propios gremios. Nos vamos a sentar con ellos como los hemos hecho anteriormente. Hay ocasiones en que se pueden hacer ajustes dentro de la organización que ya existe para cubrir todos los temas que se requiere cubrir de cara a lo que es el fin de año escolar, que está pautado para el 10 de junio. Si no fuera el caso, pues, necesitamos cubrir, verdad, quizás uno o dos días adicionales en ese semestre, sería algo que estaríamos conversando con los propios gremios”, señaló el titular, a su llegada al Senado.

Informó, de paso, que hoy no proyecta ausentismo.

““Está corriendo el día con normalidad en nuestras escuelas”, comentó, sin poder dar detalles específicos de asistencia.

Lo que dejó claro Ramos Parés es que los maestros que se ausentaron en los pasados días y no presentaron no cobrarían el día.

“Día no trabajado, día no cobrado. Ellos no tienen uso de su licencia de vacaciones para asuntos personales. Ese es el periodo que prácticamente es en verano”, puntualizó.

Agregó que “habrá quien pueda demostrar que estuvo enfermo y, sin duda alguna, no se le penalizará por eso. Pero, el resto de las personas, obviamente, el que quiera utilizar su momento para manifestarse y utilizar el estar fuera del área de trabajo como parte de la protesta, pues, obviamente, todos sabemos lo que implica eso, que es, simplemente, pues, un día que no voy a trabajar”.