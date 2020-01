Aunque está consciente de que es contienda cuesta arriba, contra un rival que cuenta con más respaldo y recursos, y arrastrando una pesada sombra que dejó su padre, Edward O’Neill, un trabajador de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se mantiene firme en su propósito de retar y vencer al alcalde incumbente de Guaynabo, Ángel Pérez.

Para lograr tal propósito, el segundo de los ocho hijos de Héctor O’Neill, otrora poderoso alcalde de Guaynabo pero que se vio obligado a renunciar en medio de escándalos de abuso sexual que lo mantienen todavía enfrentando un proceso judicial, apuesta al hecho que la gente lo conoce bien por todo Guaynabo y saben que trabaja para la gente.

Y aunque sabe que tendrá que enfrentar ataques por los procesos que han involucrado a su padre y uno de sus hermanos, acusado también de acoso sexual, Edward afirmó que no todos los que llevan el apellido O’Neill son iguales ni actúan igual.

“Mi papá es mi papá, y toda la vida va a ser mi papá. Y donde quiera que lo vea lo beso y lo abrazo. Y siempre va a ser así. Pero a mí no me compete juzgarlo a él. Para eso hay un tribunal. Hay un proceso y me imagino que el tribunal decidirá qué van a hacer y cómo lo van a hacer. No me compete a mí. Yo no tengo que ver nada en esos problemas ni en nada de lo que ha pasado. Eso es el tribunal”, comentó el aspirante, un hombre de 50 años que creció en Guaynabo y afirma conocer cada rincón de ese municipio.

“Yo llevo 50 años viviendo en Guaynabo. Todo Guaynabo sabe quién es Edward O’Neill, sabe cómo yo soy, cómo yo he estado con la gente, cómo he sido yo toda mi vida. He sido franco, sincero. No tengo nada que ocultar. No hay por qué compararme con él. Son ocho hijos. Ninguno de los ocho hijos somos iguales. Yo no tengo que ver nada en ninguno de esos problemas de ellos”, agregó, Edward. “No fui yo. Yo no sé lo que pasó. Se sabrá en el debido proceso. Vayan a los tribunales ahora, y se descubrirá todo. No soy quien para juzgar a nadie. No estuve en el lugar. No sé lo que ha pasado”.

En cambio, quiere que la atención se enfoque en sus 20 años de experiencia como supervisor de la AEE en Guaynabo, y en el hecho de que, en su opinión, el municipio no ha hecho más que ir en declive bajo el mando de Pérez.

“Llevo 22 años en la AEE. He sido supervisor por 20 años de los 22. He estado en la calle, he visto. He visto también los logros que tuvo la administración pasada. Los viví. También viví los menos aciertos que se hicieron. He visto como Ángel (Pérez) ha administrado también. Tengo como comparar. ¿Qué hacer, y cómo hacerlo? También lo tengo. Sí sé hacerlo y cómo lo voy a hacer”, afirmó Edwar, quien comenzó estudios de ingeniería civil, aunque no los completó porque comenzó a trabajar para ocuparse de su familia, y se quedó con “un poco más de un grado asociado”.

Como parte de su trabajo, indicó Edward, trabaja con presupuestos, requisición de materiales, manejo de horas de trabajo de personal, balances y demás.

Además de Pérez, Edward enfrentaría en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) a Ricardo “Ricky” Aponte. Sin embargo, Pérez es el candidato que cuenta con el respaldo de toda la maquinaria del partido, así como de Pedro Pierluisi, uno de los aspirantes a la gobernación por la colectividad. Edward, en cambio, admite carecer de experiencia política, pero cree que es una carta a su favor.

“A mí nadie me conoce en Guaynabo como un político. Nunca estuve en las campañas de mi padre. Por decir, en 24 años que estuvo él (como alcalde) si fui 30 veces a la oficina, fueron muchas. En otras palabras, me dediqué a mi familia. Que otros políticos lo apoyen (a Pérez), felicidades, es el incumbente, es el presidente del partido en Guaynabo. O sea, yo no lo veo con malos ojos”, comentó.

Sin embargo, cuestionó su manejo del municipio.

“¿Cómo él administra? Lo vemos. Vemos un Guaynabo, que antes brillaba, opaco, sin brillo. Vemos un Guaynabo que estuvo dos años y pico en una nube oscura, todo sucio, no hubo obra, no había nada. ¿Dónde está el dinero? Vemos un Guaynabo que va hacia atrás”, afirmó Edward O’Neill.

“Yo entiendo que, al yo no ser político, no hago las cosas que él (Pérez) ha hecho. No las voy a hacer, no me interesa hacerlas. Una persona que manipula todo, no dice verdades. Dice medias verdades, o ninguna verdad. No hay nada, no hay ni una estructura”, añadió el aspirante, quien enumeró una larga lista de edificios públicos, museos, el centro de bellas artes, que están cerrados, en desuso o en mal estado.

Edward aseguró que el municipio no ha dejado de tener ingresos del CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), según ha dicho el mismo alcalde Pérez. Mostró además documentos certificados que respaldarían esa aseveración, si bien Pérez reclama que ha habido una pérdida sustancial de ingresos.

“Son cosas que se contradicen. Yo entiendo que para mantenerse en una plaza no hace falta mentir, no hace falta ocultar, hace falta trabajar, hace falta estar de pie en la calle, con la gente, con su gente, con la administración. Decir las cosas como son”, insistió, recordando además que el municipio ha registrado años de superávit.

Entre sus prioridades estaría mejorar la seguridad, incluyendo una nueva academia de policía municipal; mejorar la salud del pueblo “que ha ido en picada”; el deporte “que ha ido en decadencia también”.

“Se que es una campaña bien cuesta arriba. Él tiene un montón de dinero para su campaña. Yo no lo tengo. Él tiene un montón de recursos administrativos, personal, equipos. Yo no los tengo. Pero tengo una gran ventaja sobre él. Tengo credibilidad ante el pueblo de Guaynabo. Él pueblo de Guaynabo sí me conoce, sabe quién es Edward O’Neill porque lo vio crecer. Saben quién soy y cómo soy. Saben cómo yo pienso. Entiendo que Guaynabo debe tener un alcalde que se preocupe por su pueblo, no por un partido, que su prioridad sea el pueblo de Guaynabo, no un partido”, concluyó.