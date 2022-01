En la mañana de viernes tomó juramento el nuevo alcalde de Guaynabo, Edward Alexis O’Neill Rosa. La actividad se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Legislatura Municipal donde el juez superior de Caguas, Luis Roberto Rivera Cruz, estuvo a cargo de la juramentación.

Tras la oficialización a su cargo reiteró su compromiso de servicio al pueblo y de mejorar las ayudas municipales para todas las comunidades.

“Sé que hay grandes retos en este camino que comienzo a recorrer pero Dios me dará la sabiduría y la fortaleza para seguir adelante con el desarrollo de todo aquello que nuestro pueblo quiere y merece. Me conforta saber que conozco cada esquina de nuestro pueblo y que, por mucho tiempo, he estado en diálogo continuo con nuestra gente desde el barrio Amelia hasta Sonadora. Tengan la seguridad de que todos serán atendidos en nuestra administración, la cual será una de respeto, dignidad y amor por el servicio público”, expresó.

Se informó en comunicación escrita que desde principios de semana, O’Neill Rosa ha estado visitando varias dependencias municipales para establecer contacto con los empleados, conocer sus necesidades y poder poner en marcha sus planes de trabajo.

“En estos breves días, he tenido la oportunidad de hablarles y ver su gran deseo de poner a brillar a Guaynabo. En mi tendrán un aliado, un compañero más que les dará todo lo necesario para hacer un buen trabajo y dar un mejor servicio. También tendrán un alcalde que les hará justicia salarial” añadió.

De otra parte reconoció la colaboración y disponibilidad de ayuda del Gobernador, Hon. Pedro Pierluisi, con quien estuvo reunido a inicios de la semana, y de la Comisionada Residente en Washington, Jeniffer González, quien ha mostrado interés colaborativo para la obtención de fondos federales para el ayuntamiento. “Hay mucho por hacer en seguridad, en deportes, en el buen manejo de fondos federales, en la reconstrucción post huracán, la cual está muy atrasada en Guaynabo. Hay mucho por lograr en el desarrollo económico. Hay mucho por hacer para que volvamos a brillar, pero apuesto a una buen grupo de trabajo y al apoyo de nuestro Gobernador, Pedro Pierluisi y nuestra Comisionada Residente, Jenniffer González quienes ya han reiterado su disposición de colaborar en beneficio de nuestro pueblo”, indicó.

O’Neill Rosa hizo un llamado a la unidad de los empleados, asambleístas y guaynabeños para el mejor beneficio del pueblo. “Culminada la contienda política es momento de llamar a la unidad de todos. Atrás quedan agendas e intereses contrarios al bien colectivo de nuestra gente. Las puertas de mi administración están siempre abiertas para el diálogo, las ideas y todo aquello que redunde en beneficio para Guaynabo. No será una administración de antagonismos ni de protagonismos, aquí venimos a trabajar”.

El alcalde junto a su equipo han añadido a su agenda de trabajo el inicio de varias campañas de limpieza y mantenimiento en sectores de Guaynabo. Además, el mandatario ha estado dando seguimiento directo a la reparación inmediata de decenas de vehículos del ayuntamiento para ampliar los servicios a las comunidades. Asistieron a la ceremonia la Comisionada Residente, Jenniffer González, los senadores ;Thomas Rivera Schatz, Carmelo Ríos, Nitza Morán, Migdalia Padilla y Henry Neuman. Los representantes; Carlos “Johnny” Mendéz, José “Ché” Cordero, José “Quiquito” Meléndez, Gabriel Rodríguez Aguiló, Angel Morey y Jorge Navarro Suárez. También participó el delegado congresional, Roberto LeFranc Fortuño.