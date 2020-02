El alcalde de Camuy, Edwin García Feliciano, todavía no ha renunciado a su cargo para asumir su nueva encomienda de convertirse en el Procurado del Ciudadano (Ombudsman), por lo que el Partido Nuevo Progresista (PNP) todavía no ha comenzado el proceso formal para sustituirlo, informó el secretario general de la colectividad, Rafael “June” Rivera.

“Él está en un proceso de confirmación. Va a Cámara y Senado para que lo confirmen”, explicó el también legislador.

García Feliciano indicó a Primera Hora que espera someter su renuncia a la alcaldía de Camuy el próximo viernes. Esto ocurriría luego de que pase el proceso de confirmación en la Legislatura.

Según informó el funcionario, se prevé que este próximo martes el Senado realice una vista sobre su nombramiento y luego realice la votación. El jueves, entretanto, la Cámara de Representantes haría este mismo proceso.

El alcalde justificó esta decisión de esperar la confirmación. Dijo que, “básicamente, el protocolo no exige que renuncie antes. Si lo exigía, no tendría problemas en renunciar. En ese sentido, si no lo exige, básicamente nos mantenemos trabajando para dejar finiquitado el comité de transición”.

García Feliciano indicó que una vez renuncie, la secretaria de apoyo gerencial del municipio, Awilda Martínez, quedaría como alcaldesa interina hasta que se escoja quién será su sustituto.

La elección en Camuy

El secretario del PNP explicó que el proceso que se deberá seguir para sustituir al alcalde. El mismo será tal y como se ha hecho en este año electoral con las alcaldías de Lares, Aguadilla y Fajardo, cuyos ejecutivos municipales renunciaron.

El secretario de la Palma indicó que una vez García Feliciano presente la renuncia, la Legislatura Municipal debe notificarlo al comité municipal del PNP y al partido a nivel central.

Si este fuese un año no electoral, se debía convocar a una primaria de pueblo, según estipula el Código Electoral. Pero, siendo un año de elecciones, la votación para escoger al sustituto será solo entre los delegados que conforman el comité municipal del PNP.

Rivera comentó que una vez la Legislatura Municipal notifica al partido de la vacante, se tienen solo 15 días para escoger a un sustituto. En este periodo se incluye la apertura y cierre de radicación de candidaturas, un día para que el Comité Evaluador del PNP analice el expediente de los aspirantes, el sorteo de la papeleta y la votación.

En el caso de Camuy, todo apunta a que el sustituto del alcalde será el exjefe de gabinete del Senado y actual presidente del comité municipal, Gabriel Hernández.

De hecho, García Feliciano no titubeó al llamarlo “el nuevo alcalde” durante la entrevista que se le realizó.

“Entiendo que no debería haber mayor inconveniente. Si hubiese más de una persona, pues sería diferente. Pero, al no estar aspirando nadie más, entendemos ese sería el proceso expedito. Además, está preparado. Tiene la experiencia”, afirmó el alcalde.

Hernández, de 42 años, asumió el control del PNP en Camuy el 5 de octubre, a un mes de que García Feliciano anunciara públicamente que no iría a la reelección. Este ni siquiera enfrentará primarias dentro del PNP para buscar el cargo en la elección general de noviembre próximo. El que intentó retarlo, el camuyano Bernabé “Bernie” González Arce, no completó el proceso para ser certificado como candidato.

Sin embargo, insistió en que no se puede dar por hecho él que se haría cargo del ayuntamiento en los próximos días.

Dijo que “no significa que, por eso (ser presidente del comité municipal de Camuy y no tener primarias), uno pueda dar por hecho un evento. Hay que esperar, hay que ser prudente”.

Hernández alegó que los delegados del comité municipal, que fueron quienes lo eligieron presidente, son “soberanos” y pueden tomar la decisión que ellos entiendan.

Aun así, el exayudante del presidente del Senado y del PNP, Thomas Rivera Schatz, afirmó que está preparado para asumir las riendas de Camuy.

“Nosotros estamos preparados para enfrentar los retos que se avecinan siempre y cuando contemos con el aval del comité municipal”, manifestó.

Otras elecciones en el PNP

Por otro lado, el secretario del PNP informó de varios procesos de selección de sustitutos que están en camino. El primero se hará para llenar la vacante que dejó el alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez.

Indicó que los interesados tienen hasta este lunes para someter su candidatura. Hasta el momento, solo ha adelantado que buscará el cargo el hijo del renunciante alcalde, José Aníbal “Joey” Meléndez.

Su retador en las primarias del 7 de junio, Armando Rivera, todavía no ha indicado si se someterá a este proceso, adelantó el secretario del PNP.

“Él me dijo que lo estaría evaluando con su familia y este fin de semana tomaba decisión”, indicó Rivera.

Si hay competencia, la elección de delegados para escoger al sustituto será el jueves, 27 de febrero.

El otro evento que tiene el PNP será para seleccionar al sustituto del renunciante senador por acumulación, Larry Seilhamer.

El secretario informó que los interesados en el escaño tienen hasta el sábado de la próxima semana para radicar su candidatura. De haber más de un aspirante, la elección especial se realizará el 29 de marzo. En este evento las personas afiliadas al PNP de toda la Isla tienen derecho a votar.