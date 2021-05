El comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo Ríos comparó esta noche la baja participación en la elección especial de los llamados cabilderos de la estadidad con los procesos primaristas y con los números que obtienen los partidos de minoría en eventos electorales.

Al filo de las 10:00 de la noche, cuando el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer se disponía a hacer el primer anuncio parcial de los resultados del evento, una tumbacocos cruzaba la avenida frente a la sede del organismo electoral, proclamando vencedor al ex gobernador Ricardo Rosselló.

El triunfo de Rosselló en este evento implica que volverá a la palestra pública a menos de dos años de que fuera expulsado de la gobernación de Puerto Rico, ante protestas multitudinarias que reclamaban su salida, luego de que trascendieran los mensajes ofensivos que intercambiaba en un chat con varios de los funcionarios más cercanos de su administración.

“Estimamos que entre 80 a 82 mil participaron (en la votación). Es básicamente un 18 por ciento de los que votaron por la estadidad en las pasadas elecciones y muchos más de los que votaron (íntegro) por el PIP y por el Proyecto Dignidad”, dijo Mundo, aunque más temprano había estimado en 100 mil los votantes proyectados.

“Esto compara con los resultados de los partidos ideológicos. Recordemos que no es un año eleccionario. Sé que hay que bajar el resultado (en referencia a las críticas de la oposición) y decir que esto no quedó bien, pero la realidad es que esto no es una elección. Es un año fuera de las elecciones, compara con los partidos minoritarios y compara con cualquier primaria en año de elecciones. Vamos a enviar cuatro delegados a la Cámara (federal) y dos al Senado (federal) y esa era el propósito”, reclamó Mundo.

Dijo que la elección especial fue torpeada por la oposición política y en específico aludió al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernandez, quien llevó un pleito judicial, pero no prevaleció. “Hasta el último día trataron de detener esto en los tribunales. Hubo poco tiempo para hacer campaña”, reclamó. Mundo también dijo que la cooperación de los demás partidos “fue cero”.

A las 9:00 de la noche, Mundo dijo que el cuadro no había cambiado “grandemente” y que Rosselló seguía en primer lugar entre los aspirante cabilderos a la Cámara. Estimó que a esa hora tendría unos 48 mil votos y que finalmente, prevalecería en la contienda con 55 a 60 mil votos.

Dijo que más temprano le comunicó a través de un mensaje de texto los resultados proyectados al gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi. “Trabajaremos con eso”, dijo que le contestó Pierluisi.

Mundo sostuvo que hoy no había tenido comunicación con Rosselló. “La última vez hablamos de la posibilidad de que tuviera funcionarios en el escrutinio de votos”, indicó el comisionado novoprogresista. El escrutinio de votos comienza el miércoles en el edificio de Operaciones Electorales.

El comisionado penepé sostuvo que en los anuncios oficiales que emitiría esta noche el Presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, como establece el Código Electoral, no se incluiría a Rosselló entre los ganadores porque la Comisión no adjudica los votos por nominación directo sino que se limita a contabilizar la cifra global de este tipo de elección.

“Va anunciar a cuatro candidatos (a la Cámara federal) no a Rosselló porque la Comisión no tiene los números de write in. Va decir que el write in tiene 62 mil votos, pero sin desgloce. La Comision no tiene esos números, pero el PNP los tiene. Cuando se termine el escrutinio de votos Rosselló va estar en la primera posición”, expresó.

Indicó que Rosselló no prevalecería entre los primeros dos puestos, pero sí se mantenía al frente de los delegados para la Cámara norteamericana. “Fluyó la democracia”, sostuvo el comisionado alterno del PNP.

A las 8:00 de la noche, según los números extraoficiales, Rosselló había acumulado 25,206 votos seguido de Elizabeh Torres con 24,116. En tercer lugar estaba Roberto Lefranc Fortuño con 18,116, seguido por la ex alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez con 16,029. Los últimos lugares los tenían: Adriel Jared Vélez Torres con 12,012, Jorge Iván Rodríguez Feliciano con 11,809 y Ricardo Marrero Passapera con 11,308. Para la Cámara se elegirían cuatro delegados y dos para el Senado.

Mundo indicó que los números recopilados hasta las 8:00 p.m. colocaban a Melinda Romero Donelly y Zoraida Buxó en las dos primeras posiciones. Les seguían, Víctor S. Pérez Rentas y Roberto Jesús López. “Hemos podido tener acceso a los votos write in porque nos los dan nuestros funcionarios.

“Entre 80 a 85 mil es una participación aceptable, quisiera que votaron los 665 mil que votaron en las elecciones, pero la gente sabe que no todo el mundo sale a votar en año no electoral”, sostuvo el exlegislador novoprogresista.

Indicó que unos tres funcionarios electorales participaron en el evento electoral en 725 colegios de votación.

Mundo dijo que refirió a la Policía a dos funcionarias electorales que “se apartaron de la ley” en Caguas y Cayey. “En Caguas una funcionaria hizo lo incorrecto se le van a radicar cargos. Hay que hacer cumplir la ley. Las instrucciones fueron claras”, dijo para agregar que le atribuyen firmar la lista de electores por los votantes.

Añadió que en otro incidente en Cayey, “una funcionaria le faltó el respeto a la Policía y se le está radicando alteración a la paz”.