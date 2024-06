“El triunfo está en el voto adelantado”.

Aun cuando los primeros resultados de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ubican a la comsionada residente Jenniffer González delante del gobernador Pedro Pierluisi en la contienda por la precandidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), el jefe de campaña del mandatario, Edwin Mundo, afirma que el virazón surgirá cuando se contabilicen los votos adelantados.

“Este juego no se ha acabado... aquí nosotros no vamos a esconder los resultados, pero tampoco les vamos a mentir a ustedes como han estado haciendo en la campaña de la compañera diciendo cosas que no son. Yo veo a (Francisco) Domenech (director de campaña de González) muy contento. Me alegro por él porque por lo menos puede celebrar temprano. A lo mejor tarde no puede celebrar. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”, dijo Mundo en una conferencia de actualización de datos desde el comité de Pedro Pierluisi.

A las 7:30 de la noche la ventaja de la comisionada sobre el gobernador era de 71,974 votos versus 57,398 de Pierluisi para un total de 136,900 votos escrutados. La diferencia de votos entre candidatos para este periodo es de 16,084 votos correspondientes a 1,317 de los 3,013 colegios de votación para un 43.7%

La versión de Mundo es que una vez se contabilicen los 114 precintos se llevará a cabo el escrutinio de los 90,000 penepés que participaron del voto adelantado, donde prevé que Pierluisi prevalecerá por entre 30,000 a 35,000 votos.

“Si hubiésemos tenido todos los votos adelantados contados yo estoy seguro que no estárían allá celebrando... el triunfo está en el voto adelantado”, puntualizó al aclarar que el desmantelamiento de equipo en Blue Lagoon, donde se movilizaría el equipo de Pierluisi a esperar los resultados de las primarias, se debe a los eventos de lluvia que afectan la zona metro desde temprano en la tarde y a petición de algunos miembros de la prensa que solicitaron que las actualizaciones de datos continuaran efectuándose en el comité del precandidato, ubicado en Miramar.