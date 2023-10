El gobernador Pedro Pierluisi nombró este martes al estratega y exrepresentante, Edwin Mundo Ríos, como su director de campaña para enfrentar las primarias dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) contra la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, de cara a las elecciones del 2024.

El anuncio lo realizó en su comité de campaña, localizado en Miramar, San Juan.

En su mensaje, el también presidente de la Palma aludió a que su equipo estará listo para vencer, tanto en primarias como en las elecciones generales.

“Lo digo con todo respeto. Vamos a salir de esta primaria del medio y después vamos a darle una pela a todos los demás”, afirmó, rodeado por su equipo de campaña, legisladores y alcaldes que le apoyan.

Al anunciar a Mundo Ríos como su director de campaña, Pierluisi expuso que “dicen que la política es dura, que hay que cuidarse la espalda. Pues, yo tengo al lado mío a un cuarto bate que sé que me va a dar seguridad y tranquilidad de espíritu, que me va aestar cuidando la espalda y nos va a llevar a esa victoria por Puerto Rico”.

De inmediato, informó que Mundo renunció ya a su cargo de comisionado electoral alterno del PNP dentro de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) efectivo el próximo 16 de octubre.

Mundo Ríos, por su parte, comentó que permanecerá en el cargo hasta el próximo lunes, ya que en los próximos días se realiza en la CEE una “consolidación de unidades electorales”, proceso que ha estado a su cargo.

“Para mí, es un honor que se me delegue la responsabilidad de comandar la campaña del triunfo en el 2024. Venimos con fuerza para seguir trabajando por cada uno de los puertorriqueños, cuatro años más”, indicó el dirigente de la campaña.

Por otro lado, Pierluisi informó que nombró a Lisdián Acevedo como directora de comunicaciones; a su cuñado, Andrés Guillemard, como director de finanzas; a Eduardo Ferrer, como tesorero, al igual que a Lynnette Gómez, como directora de operaciones de campo.

También designó a la exsecretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, a cargo del desarrollo de la plataforma de gobierno; a Eduardo Chapero en la movilización del voto, así como a Ramón Luis “Luiggi” Ortiz Eggea, como director político.

Asimismo, el presidente del PNP expuso que ha conformado un equipo de campaña por cada una de las 14 regiones políticas, con liderato de movilización, asuntos electorales y asuntos políticos.

“Nos hemos ocupado de tener gente buena en cada una de las regiones políticas”, indicó.

En otros temas, el primer ejecutivo rechazó que haya conversado con el general retirado de la Guardia Nacional, José Juan Reyes, para que le acompañe en la papeleta como candidato a comisionado residente. Cabe destacar que el exfuncionario ya estableció que no estaría disponible.

“No he hablado con el general Reyes”, sentenció a preguntas de la prensa.

Recordó que la última vez que conversó con Reyes fue cuando presentó su renuncia a la Guardia Nacional, para finales de enero pasado.

De paso, el gobernador fue preciso al señalar que, en este momento, no tiene un candidato a comisionado residente. Este cargo queda vacante dentro del PNP, luego de que la comisionada González anunciara que lo retará por el cargo de gobernador.

“Ahora mismo yo no he tomado decisión en cuanto a la comisaría residente. En su momento, veremos quiénes son los que radican candidaturas y, entonces, me reservo el derecho de endosar a alguien, que es lo que siempre he dicho. No necesariamente lo voy a hacer. Pero, tengo que ver quiénes realmente aspiran al cargo y, entonces, tomaré mi decisión”, manifestó.