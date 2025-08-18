Más de 85,000 clientes de LUMA Energy continúan sin servicio eléctrico este lunes, tras las lluvias y ráfagas de viento asociadas al huracán Erin que afectaron a Puerto Rico entre el sábado y el domingo, confirmó la empresa.

Según el portal del consorcio, las regiones más afectadas son Bayamón, Arecibo, Caguas y San Juan. LUMA aseguró que continúa trabajando para restablecer el servicio eléctrico a todos los clientes, aunque no ofreció un estimado de cuánto tiempo tomarán las labores de reparación.

“Nuestros equipos continúan trabajando lo más rápido y seguro posible, mientras las condiciones del tiempo lo permitan”, indicaron en una escueta comunicación escrita.

Aunque el centro del huracán Erin se mantuvo a más de 100 millas al norte de Puerto Rico, sus bandas externas afectaron toda la isla con lluvias intensas y ráfagas de viento. Estas condiciones provocaron inundaciones en varias zonas y afectaron seriamente la red eléctrica. En su punto más crítico, más de 150,000 clientes se quedaron sin servicio eléctrico.

Si usted necesita reportar una avería eléctrica, puede llamar al 1-844-888-5862.