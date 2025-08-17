LUMA Energy informó este domingo que las interrupciones en el servicio eléctrico que afectan a más de 100,000 clientes en Puerto Rico se deben a las condiciones del tiempo provocadas por las bandas de lluvia asociadas al huracán Erin, cuyo centro se ubicó a más de 100 millas al norte de la isla.

El consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico detalló, mediante un escueto comunicado de prensa, que unos 154,909 clientes permanecen sin servicio eléctrico.

“Las inclemencias del tiempo han ocasionado múltiples interrupciones alrededor de la isla. Nuestros equipos continúan trabajando para atender cada situación de la manera más rápida y segura posible”, indicó la empresa, al asegurar que continúan las labores para restablecer el servicio.

Uno de los incidentes destacados por LUMA ocurrió en Bayamón, donde 57,960 clientes permanecen sin servicio. En redes sociales, ciudadanos reportaron una explosión seguida de un incendio en una subestación. Aunque LUMA no confirmó esa versión, sí informó que sus brigadas de transmisión realizarán reparaciones en la línea 34700, tras la rotura de un aislador de suspensión que provocó la caída de un conductor al suelo. La empresa no ofreció detalles sobre cuándo podría restablecerse el servicio en esta zona.

Reportan explosión y fuego en sistemas de electricidad en la zona de Bayamón, por lluvias asociadas al huracán #Erin. La usuaria de TikTok Whatsophunny02 publicó este video de un área cerca de Plaza del Sol. #PuertoRico pic.twitter.com/nvNtY2gogc — V. Torres Montalvo 🇵🇷 (@Motinsitepegas) August 17, 2025

Además, LUMA no proporcionó un estimado de tiempo para la restauración del servicio en el resto de los municipios afectados, donde más de 100,000 clientes también continúan sin electricidad.

“Agradecemos la comprensión de nuestros clientes y reiteramos la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales de LUMA”, agregó LUMA en su comunicación al tiempo que exhortó a la ciudadanía “a evitar caminar o conducir por áreas inundadas, especialmente si hay cables eléctricos caídos”.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), las bandas externas del huracán Erin —actualmente un ciclón de categoría 3 con vientos sostenidos de 125 millas por hora (mph)— continuarán afectando a Puerto Rico con lluvias intermitentes durante el día. En zonas aisladas, se podrían registrar acumulaciones de hasta 8 pulgadas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atentos a los boletines meteorológicos y seguir las recomendaciones oficiales.

Para reportar cualquier situación eléctrica, comuníquese al 1-844-888-LUMA (5862).