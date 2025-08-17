El huracán Erin disminuyó su intensidad y ahora se mantiene como un ciclón de categoría 3, con vientos sostenidos de 125 millas por hora (mph). Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que las bandas de lluvia asociadas al sistema continuarán afectando a Puerto Rico durante todo el día de hoy, domingo.

Según el boletín de las 8:00 a.m. del Centro Nacional de Huracanes, Erin continúa su desplazamiento con una reducción en la velocidad de traslación, y se prevé un giro gradual hacia el norte entre el lunes y el martes. De acuerdo con la trayectoria pronosticada, el centro del huracán pasará al este de las Islas Turcas y Caicos y al sureste de las Bahamas esta noche y durante el lunes. Ante este panorama, se emitió un aviso de tormenta tropical para las Islas Turcas y Caicos.

Aunque el sistema se aleja de Puerto Rico, el NHC advirtió que las bandas externas de Erin seguirán dejando lluvias intensas y ráfagas de viento durante el resto del día.

“Se esperan acumulaciones de lluvia de entre 3 y 6 pulgadas, con sectores aislados que podrían recibir hasta 8 pulgadas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra”, advirtió la agencia.

Además, el informe indica que ráfagas con fuerza de tormenta tropical podrían registrarse en partes de las Islas Vírgenes y Puerto Rico hoy, y extenderse hacia el centro de las Bahamas entre el lunes y el martes.

Aunque ha perdido algo de intensidad, el huracán Erin continúa creciendo en tamaño, según el NHC. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 25 millas (35 kilómetros) desde su centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan hasta 205 millas (335 kilómetros), lo que amplía significativamente el área de impacto del sistema.

Erin es el primer huracán de la temporada ciclónica del Atlántico de 2025, que se extiende oficialmente desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre.