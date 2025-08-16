Este sábado el huracán Erin se intensificó de tal manera hasta lograr en la mañana la catastrófica categoría 5 cerca de las Islas de Sotavento.

Aunque el ciclón no tendrá un impacto directo en las Islas Vírgenes ni Puerto Rico, se espera que deje lluvias intensas en la región mientras continé pasando al norte de la Isla.

Teniendo ese panorama pronosticado por el Centro Nacional de Huracanes (CNH), son muchas los que se preguntan; ¿qué tan cerca pasará el huracán de Puerto Rico?

Inicialmente, cuando el sistema se formó y el CNH coemnzó a emitir los boletines, se establecía que el sistema debía pasar a más de 200 millas al norte de Puerto Rico, sin embargo, tal como ha establecido el mismo ente, ese pronóstico puede cambiar a medida que el sistema se va organizando.

PUBLICIDAD

Ya con el sistema bien formado y cerca de las islas, el ambiente está más claro y según el más reciente boletín de las 2 de la tarde de este sábado del CNH, Erin debería estar pasando a una distancia al norte de San Juan de entre 130 a 150 millas, aproximadamente.

Su punto más cercano sería a las 2 de la madrugada de este domingo.

Aunque Erin se ha estado moviendo hacia el oeste en las pasadas horas, se espera que la noche del sábado comience a dar un giro al oeste-noroeste y así llevarlo a la mencionada distancia al norte de la Isla.

Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, se estima que Erin esté dejando sobre la Puerto Rico entre 3 a cinco pulgadas de lluvia en general aunque en algunas zonas se puedieran registrar hasta 6 pulgadas.

Lo más que afectaría el peligroso ciclón son las condiciones matrítimas con olas rompientes de hasta 13 pies.

Las autoridades han recalcado que nadie debe acudir a las playas este fin de semana ante la peligrosidad que representan.