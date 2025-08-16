El Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, informó que debido a las lluvias pronosticadas por el paso cercano del huracán Erin, las puertas del recinto para el concierto de Bad Bunny, de este sábado, estarán abriendo un poco más temprano de lo habitual.

“Como medida preventiva tras el aviso de inundaciones emitido para Puerto Rico por el paso del huracán Erin al norte de la Isla, las puertas para el concierto No me Quiero ir de Aquí de Bad Bunny, de hoy sábado 16 de agosto, abrirán al público a partir de las 5:30 p.m.”, lee la publicación difundia a través de las redes sociales del Choliseo.

Desde el inicio de la residencia del artista urbano, las puertas abrían a las 6:00 de la tarde por lo que hoy estarían abriendo media hora más temprano.

Puerto Rico se encuentra bajo una vigilancia de inundaciones debido al paso cercano del poderoso huracán Erin que en horas de la mañana del sábado alcanzó la catastrófica categoría 5.

Se espera que el sistema pase a una distancia de entre 135 a 200 millas al norte de Puerto Rico.

Sin embargo, al ser un sistema amplio, las bandas externas ya han comenzado a afectar la isla y se espera que la actividad de lluvia aumente a partir de esta tarde y el domingo.