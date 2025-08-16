No baje la guardia.

Este sábado promote ser uno lluvioso dado al paso cercano del huracán Erin por la región, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM).

“Las bandas externas de Erin continuarán moviéndose a través de las islas durante el día, produciendo lluvia fuerte con tronadas y ráfagas de vientos”, detalló el SNM a través de sus redes sociales.

Esta madrugada, Erin se convirtió en un poderoso huracán categoría 4 con vientos de más de 130 millas por hora. Es un Sistema Amplio y por esa razón los meteorólogos advierten sobre las lluvias que provocará en la zona este fin de semana.

Según el informe de las 5 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes en Miami (CNH), Erin se encontraba en la latitud 19.6, longitud 61.5 Se mueve al oeste-noroeste a razón de 17 millas por hora.

“Erin se está intensificando rápidamente y ahora es un huracán mayor de categoría 4. Las imágenes satelitales indican que Erin tiene un ojo pequeño y un núcleo interno compacto y simétrico. El huracán también ha mantenido una amplia área de convección profunda al suroeste del centro, y esas bandas de lluvia externas están afectando a las islas del norte de Sotavento”, explicó el CNH en su informe.

El ente indicó que un avión cazahuracanes estará sobrevolando el sistema esta mañana para recolectar más datos sobre su estructura e intensidad.

En cuanto a lo que implica el paso al nordeste de Erin por la Isla, el CNH alertó de fuertes lluvias que podrían generar inundaciones así como ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical.

“Lluvias intensas en ocasiones hasta el domingo a través de las islas del norte de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico podrían provocar inundaciones repentinas y urbanas localmente significativas, así como deslizamientos de tierra o lodo. Ráfagas con fuerza de tormenta tropical en las bandas exteriores de Erin son posibles en partes de las islas del norte de Sotavento más tarde hoy, y sobre sectores de las Islas Vírgenes y Puerto Rico esta noche y el domingo”, enfatizó el CNH.

Es por eso que el SNM emitió una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico, ante la lluvia que se espera a causa del paso cercano de Erin.

Esta vigilancia estará en efecto “desde tarde esta noche hasta el lunes”, destacó el SNM.

Además, Meteorología informó que ya entraron en efecto varias advertencias marítimas y costeras, debido a que las condiciones del océano Atlántico están deterioradas a causa del ciclón tropical.

Es importante destacar que ninguna persona debe visitar las playas este fin de semana ante el peligro que representan. Las olas rompientes de hasta 13 pies y oleaje peligroso, entre ocho a 12 pies.

Sobre la vigilancia de inundaciones, se alertó que “existe un riesgo creciente de inundaciones este próximo fin de semana y a principios de la próxima semana”.

Las posibles inundaciones se generarían a causa del impacto de las lluvias que se espera produzca Erin sobre la Isla. Se ha anticipado que se auguran entre dos a cuatro pulgadas de lluvia, principalmente sobre el sur y este de Puerto Rico, según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes. Mientras, se enfatizó que en lugares aislados aislados pudiesen caer hasta seis pulgadas de lluvia.

Más detallado, Meteorología explicó en su boletín que “se espera un aumento en la actividad de lluvias y tormentas eléctricas desde esta noche hasta la mañana del sábado a medida que Erin se desplaza hacia el norte de la región”.

“El período con mayor probabilidad de lluvias intensas asociadas con Erin será el sábado y el domingo, con posibles impactos que continuarán hasta la mañana del lunes. Se esperan las mayores precipitaciones totales en partes del sur y este de Puerto Rico, así como en las Islas Vírgenes Estadounidenses”, añade el informe.

Se explicó que las lluvias del sábado estarían concentradas al norte de Puerto Rico y luego se desplazarán al sur y este para el domingo.