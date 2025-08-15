Los cuatro balnearios que administra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) permanecerán cerrados desde mañana, sábado, hasta que las condiciones del tiempo lo permitan, tras el esperado paso del huracán Erin por la zona del norte de la Isla.

Los balnearios clausurados son La Monserrate en el municipio de Luquillo, así como el Javier Calderon Nieves (Cerro Gordo) en Vega Alta, Caña Gorda en Guánica y , el Manuel ‘Nolo’ Morales, el cual se ubica en el municipio de Dorado.

“Como parte de las acciones preventivas que estamos tomando para salvaguardar la vida de los bañistas que frecuentan nuestros balnearios ante los efectos del oleaje que se espera con el paso del huracán Erin en la zona del Atlántico Tropical norte, estamos cerrando nuestros cuatro balnearios. Aunque este fenómeno atmosférico no nos impactará de manera directa, si se espera fuerte oleaje de hasta 12 pies en algunas áreas, por eso tomamos esta decisión preventiva”, informó por escrito el secretario del DRNA, Waldemar Quiles.

“Estas facilidades permanecerán cerradas desde mañana sábado. Nos encontramos en comunicación directa con diversas agencias y monitoreando el paso de este huracán por nuestra zona. Cuando personal de autoridades como el Servicio Nacional de Meteorología nos notifique que el oleaje ha bajado a niveles regulares, entonces procederemos a la reapertura de los balnearios”, añadió Quiles.

El Secretario hizo un llamado a la ciudadanía a estar pendiente de los boletines oficiales del Servicio Nacional de Meteorología, al igual que las diversas agencias del gobierno central, sobre la trayectoria del huracán Erin, primer en la temporada 2025 de ciclones en el océano Atlántico.

El huracán se mueve al oeste noroeste a razón de 18 millas por hora y tiene vientos sostenidos de 75 millas por hora.

Se espera que pase este fin de semana al norte de Puerto Rico a una distancia entre 150 a 200 millas.

Sin embargo, toda la Isla se encuentra bajo vigilancia de inundaciones ante la posibilidad de que bandas exteriores del sistema pudieran estar dejando lluvias intensas en la región.

Quiles, además, recalcó que el DRNA estará notificando cualquier otro cambio o situación mediante sus portales en las redes sociales de Facebook e Instagram.