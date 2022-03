El 5% de los alumnos de Educación no van a la escuela por no vacunarse Secretario Eliezer Ramos Parés no espera que el gobernador quite el requisito obligatorio para asistir a clases presenciales.

Unos 12,867 estudiantes toman clases virtuales por no estar vacunados. (GFR Media) Presentado por PUBLICIDAD Unos 12,867 estudiantes del Departamento de Educación, que representan el 5% del total de la matrícula (249,538), toma cursos virtuales en la actualidad debido a que no se han puesto ni una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19, ni han mostrado alguna excusa religiosa o médica que les permita ir a los salones, informó el secretario de la agencia, Eliezer Ramos Parés. En cambio, el 92% de los estudiantes del sistema de educación pública sí cuenta con, al menos, una de las dosis, mientras unos 7,141 han presentado alguna justificación válida para continuar de manera presencial en las escuelas. PUBLICIDAD Ante este marco, el titular no augura que el gobernador Pedro Pierluisi levante las restricciones de vacunación impuestas a las escuelas públicas y privadas del país para lidiar con los efectos de la pandemia del COVID-19. “El gobernador anticipó que no vislumbra cambios en términos de vacunación, reconociendo que los esfuerzos en esa dirección han tenido buenos resultados en la disminución de tasa de casos positivos. Además, ha expresado que hará anuncios sobre flexibilizaciones a las órdenes ejecutivas en los próximos días. Al momento, continuamos asesorándonos, siguiendo los protocolos del Departamento de Salud. Sin embargo, debemos esperar que el gobernador reciba las recomendaciones de la Coalición Científica, en conjunto con las del Departamento de Salud. Una vez las evalúe nos informarán su decisión final”, dijo el funcionario a Primera Hora. En la actualidad, los estudiantes de 5 a 11 años de edad puedan asistir de forma presencial a los planteles escolares siempre y cuando hayan recibido su primera dosis, al igual que aquellos estudiantes de 12 años en adelante que hayan completado la serie inicial de vacunas. No obstante, estos estudiantes que tienen esa sola dosis deberán completar el ciclo de vacunación en la fecha correspondiente para continuar de manera presencial, según ha determinado el gobernador. “Nuestro interés es que las clases se mantengan de forma presencial para el mejor beneficio de los alumnos, para ello se mantienen los rigurosos protocolos en todas las escuelas y se continua el despacho periódico de materiales de limpieza y desinfección en los planteles”, puntualizó el secretario. Por otro lado, estas son las estadísticas específicas provistas por el Departamento de Educación sobre la vacunación, en un sistema que tiene 249,538 estudiantes matriculados en 860 escuelas: No vacunados: 12,867 (reciben educación a distancia; no están presenciales)

No vacunados con exención religiosa: 6,036 (van a la escuela)

No vacunados con excusa médica: 1,105 (van a la escuela)