Su timbre de voz, ademanes y su verbo de consenso son similares a los de su padre, el alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez García y aunque padre e hijo, tienen en común la pasión política y el ideal de la estadidad, militan en partidos y corrientes opuestas.

José Bernardo Márquez Reyes, es abogado de profesión, tiene 31 años y es parte de la “sangre nueva” que el pueblo llevó este cuatrienio al Capitolio a través del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

En el barrio Pájaros de Toa Baja, donde el novel legislador se crió, le dicen “Jobi” (Yobi).

“Se supone que fuera JB (pronunciación en inglés de las iniciales de su nombre), pero eso evolucionó y siempre me han conocido, mi familia y mis vecinos, como Jobi”, relató el representante por acumulación, quien además de poseer un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, tiene una certificación graduada de Redacción para Medios de la Universidad del Sagrado Corazón.

Cree que el antídoto de la corrupción es la transparencia “de verdad”. En el Capitolio, algunos lo llaman “Betito” y un analista político, le dice “Betitito”, pero Márquez Reyes prefiere que lo llamen por su nombre.

“Con el Betito no pido vueltas, el Betitito no me encanta”, consignó en entrevista con Primera Hora.

¿Qué hacía antes de llegar a la Legislatura?

Ejercía como abogado. Había estado trabajando un tiempo en la Rama Judicial, en el Instituto de Estadísticas y luego abrí mi práctica privada. Estaba con un proyecto propio que se llamaba Dimensión Legal. Combinaba eso con actividades comunitarias. Siempre he estado activo en mi barrio Pájaros, dando talleres recreativos y de participación ciudadana a niños y jóvenes. También tuve la oportunidad de dar algunos cursos universitarios en sociología y derecho.

¿Ya domina el proceso parlamentario o necesita ayuda?

Conocía algo, pero me estoy adaptando al proceso y escuchando y aprendiendo de los que tienen más experiencia que yo.

¿Qué le parece el Salón Café?

Es un espacio, aislado del hemiciclo, permite en el ajoro del día, comerse algo o tomarse un café y, recargar energías ahí en un momento. No lo conocía.

¿Cómo llega al Capitolio? ¿Tiene chofer o llega manejando?

Llego manejando mi carrito Honda (2016), por mi cuenta.

¿Ha renunciado a algún privilegio?

Aquí casi todos los privilegios que existían, entiendo que se han eliminado.

¿A quién le haría un monumento en el Capitolio?

Martin Luther King, creo que es una figura a la que hay que regresar.

¿Cree en la perspectiva de género?

“Entiendo y creo en la perspectiva de género, es un tema que el País tiene que adaptar. A nivel educativo y cultural tenemos unos problemas serios de violencia machista y comenzar a reconocerlos, identificarlos y a educarnos sobre ellos, es fundamental.

¿Qué haría para erradicar la violencia machista?

Dimos un paso en la dirección correcta con la declaración del estado de emergencia y creo que hay que moverse en la línea de campañas educativas, reconocer el tipo de sociedad en que vivimos, su historia, desigualdades. Hay un trabajo educativo y también un trabajo estadístico que hacer. A veces los problemas no se atienden porque no tenemos los datos que nos ayudan a visibilizarlos y vamos a someter legislación para crear estadísticas que nos permitan reconocer esos sesgos y problemas de desigualdad.

¿Qué haría para sacar la corrupción del Capitolio?

Creo que el mejor desinfectante contra la corrupción es la transparencia, pero no de esa que se habla mucho y no se implementa, sino la transparencia real en la que el gobierno divulgue proactivamente su información para que esté al alcance de la ciudadanía y los medios de comunicación.

¿Tiene familiares en la nómina?

No tengo familiares en la nómina.

¿Facebook, Twitter o Instagram?

Facebook.

¿Los Reyes Magos o Santa?

Los Reyes Magos.

¿La playa o el campo?

El campo.

¿Estadidad o Independencia?

Estadidad.

¿Estado civil? ¿Tiene novia, pareja?

“Tengo una compañera que adoro con todas mis fuerzas, es también abogada y llevamos ya, casi tres años juntos”.