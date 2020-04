Las últimas cifras informadas ayer por el Departamento de Salud (DS) revelan que el COVID-19 ha llegado a 49 de los 78 municipios de Puerto Rico, haciendo evidente la dispersión de los casos positivos a través de la Isla.

Sin embargo, los gobiernos municipales siguen marginados de la trayectoria de la epidemia y desconocen dónde en específico están los focos de contagio.

Según estos últimos números, en Puerto Rico se han registrado 475 casos positivos y 20 fatalidades a causa de este coronavirus.

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón denunció que el DS informó cifras contradictorias sobre los casos positivos en ese municipio y reclamó al secretario de Salud, Lorenzo González, información clara.

Pero, otro alcalde, el de Guaynabo, Ángel Pérez indicó que el sábado participó en una reunión con el Task Force médico y con el Titular de Salud y le prometieron que esta semana “el sistema de tracking va a estar arriba” y que los municipios van a tener más información sobre los casos y los focos de contagio.

“El jueves, el Departamento se Salud informó un caso, el viernes informaron ocho casos, el sábado no publicaron datos y hoy domingo publican que hay solamente un caso positivo a Covid-19 en Salinas. Todo esto está causando una ansiedad innecesaria a la población, porque se supone que confiemos en los datos oficiales”, denunció la alcaldesa de Salinas.

Reclamó la alcaldesa popular que se enteró del primer caso de Covid-19 adjudicado a Salinas por las redes sociales y medios de comunicación. “Al enterarme, me comuniqué con la directora regional de Ponce del Departamento de Salud, Yahaira Berdecía Escalera y la epidemióloga regional, María Ramos, quienes siempre han estado disponibles y a quienes les agradezco la labor. Ellas me informaron que Salud iba a contactar al paciente para hacer un censo del entorno familiar, rastrear posibles contactos y monitorear si se cumple o no con la cuarentena. Al día de hoy, no sé qué ha pasado con ese caso, o si en realidad hubo ocho casos o fue un error. Todo esto hay que aclararlo”, sostuvo.

Ante la disparidad en las cifras, Bonilla dijo que se comunicó con el nuevo epidemiólogo del Estado, David Capó, pero no ha recibido comunicación oficial.

“Dependiendo de cada caso y salvaguardando la privacidad de la persona y las disposiciones legales, los alcaldes podemos y queremos ofrecer algún tipo de asistencia. Por ejemplo, si el paciente vive solo o no tenga algún tipo de transportación para suplirse de abastos o artículos de primera necesidad, pero es importante que Salud provea información clara”, sostuvo Bonilla, quien al igual que otros alcaldes de Puerto Rico fue enfática en la importancia de tener información veraz para ayudar a los pacientes y sus familias.

“Le hemos solicitado al Estado el poder recibir información de todos estos casos, por lo menos saber los sectores, para ver si uno tiene que establecer unas estrategias adicionales”, dijo por su parte el alcalde novoprogresista de Guaynabo.

“Ayer tuvimos un conference call con el task force y el nuevo secretario de Salud y ellos esperan que durante esta semana ya el sistema esté arriba. Piensan darnos a los alcaldes un password para nosotros entrar al sistema de tracking y tener más información. Esto es vital para uno poder identificar los sectores donde quizás pueda haber un foco de infección y nosotros tomar otras iniciativas”, anticipó Pérez.

Lamentó que Guaynabo esté entre los municipios con el mayor número de casos, pero dijo que era de esperarse porque los pueblos que conforman la zona metropolitana tienen la mayor densidad poblacional.

Según los datos de ayer, San Juan tiene la mayor incidencia con 43 casos, seguido por Guaynabo y Bayamón, que ocupan el segundo puesto en registros de contagios con 22 casos cada uno. Les siguen, Carolina y Caguas, con 19 y 18 casos, respectivamente.

Otros pueblos que tienen entre seis y 10 casos confirmados son Mayagüez (10), Toa Baja (9), Toa Alta (8), Vega Alta (6) y Arecibo (6).

“Todo lo que está ocurriendo va a ser un impacto fuerte a las vidas de nuestros ciudadanos, pero también a lo que es la parte económica en todos los municipios. El decir que tienes cientos si no miles de negocios cerrados en cada municipio muchos de ellos sin saber, una vez esto pase, si van a poder reabrir. Todavía nosotros no sabemos cuál es el impacto

final que esto va a tener en la economía, pero ya sabemos que es un impacto millonario y que al final de todo este proceso va a ser de miles de millones de dólares”, indicó el alcalde guaynabeño.

Dijo como parte de las medidas de salud, el Municipio ha adoptado también la teleconsulta. “Nos están dando resultados. Están entrando cerca de 100 llamadas diarias y no tan solo de Guaynabo, también nos han llamado de otros municipios”, indicó para agregar que se trata de pacientes que en su mayoría no tienen que llegar a una sala de emergencia, pueden interactuar con un médico y, si fuera necesario, se le envía la receta a la farmacia de su predilección.

Ante la falta de datos precisos y en un intento por atajar la cadena de contagios, además del toque de queda que impuso la gobernadora Wanda Vázquez Garced, varios alcaldes han optado por bloquear las entradas a sus pueblos y no dejar entrar a visitantes.

Por ejemplo, para entrar al pueblo de San Lorenzo el alcalde José Román Abreu impuso unas directrices que incluyen que el ciudadano debe tener un documento que valide que es empleado de alguna de las

farmacéuticas en el área, estar en la lista de los primeros respondedores de la emergencia al coronavirus y, en el caso de los residentes, presentar su cita médica o que transita en ley de acuerdo a las directrices del toque de queda.

De otra parte, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, había adelantado que implantaría centros de cotejo. Destacó que la Policía municipal se mantendrá vigilante a la persona que entra al municipio y si está dentro de las regulaciones que impuso el gobierno.

Mientras, en Lajas el alcalde Marcos “Turin” Irizarry estableció puntos de cotejo en el municipio y le está echando el ojo a residentes de La Parguera que estaban realizando rentas a través de Airbnb. “Paralicé eso, cerré la rampa, cerré los hoteles, todo está cerrado. Pero también el bloqueo me está ayudando mucho”, apuntó recientemente a este diario.

Irizarry indicó que, como medida preventiva, no está permitiendo carros con arrastres, ni con lanchas que pasen por los puntos de cotejo. Sostuvo que continuará haciendo los bloqueos en las carreteras todos los días. Dijo que hoy la Policía estará en las carreteras PR-101 y PR-117, que es la que se dirige a Sabana Grande.

Como otras medidas, el alcalde de Lajas destacó que se estarán desinfectando todos los días aquellos lugares donde haya movilización de gente como el cuartel de la Policía, así como supermercados y bancos.

El alcalde de Guaynabo también dijo que en ese municipio una brigada se encarga diariamente de desinfectar lugares públicos y comercios y agregó que comprará varios termómetros para ponerlos a disposición de supermercados para que tomen la temperatura de los clientes.