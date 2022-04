La secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez dijo que la agencia tiene un plan para recuperar el manejo de Caja de Muertos, una reserva natural que desde hace un año no recibe vigilancia y se ha convertido en blanco de vándalos y personas que no reconocen la importancia del ecosistema de especies en peligro de extinción.

Legisladores de distintos partidos se mostraron preocupados por el daño ambiental al que está expuesto el islote, que ubica a ocho millas náuticas de Ponce y propusieron diversas alternativas para evitar que la reserva siga viéndose afectada por la ausencia de supervisión, como denunció Primera Hora en un reportaje esta semana.

“Se van a estar reclutando nuevos vigilantes y se les va a estar dando el mejor equipo y nuevo equipo para que estén preparados para la nueva época que se avecina”, dijo la Secretaria interina del DRNA al agregar que en las pasadas semanas el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció una nueva academia para el Cuerpo de Vigilantes.

Rodríguez indicó que esperan reclutar unos 200 vigilantes, que se agregarán a los 350 con los que cuenta actualmente el DRNA para manejar todas sus reservas naturales.

Sobre las denuncias que hicieron vigilantes a través de Primera Hora de que no tienen embarcación, ni equipo y que sus chalecos de antibalas estás expirados dijo que “esto no es nada nuevo, ciertamente tenemos un plan y me he reunido con ellos”.

Miembros del Cuerpo de Vigilantes de la Playa de Ponce denuncian que el islote está a la merced de vándalos y de personas que ignoran su importancia ecológica.

Al ser preguntada por el daño ambiental que se está haciendo en Caja de Muertos pues hasta un vídeo público muestra gente acampando en la reserva natural, la funcionaria dijo que están “tomando todas” las medidas necesarias. Indicó que identificaron fondos para el reclutamiento y la compra de equipo de los vigilantes, pero no precisó el monto. “Hay lanchas nuevas, vehículos nuevos, chalecos y uniformes nuevos. El Cuerpo de Vigilantes va a estar bien equipado”, aseguró al reconocer la falta de embarcaciones en la Unidad Marítima de Ponce.

“Una de las lanchas no está en sus mejores condiciones, pero hay una lancha funcionando y está cubriendo uno de los turnos en Salinas (en la vigilancia en el sector de los terrenos ocupados en la reserva Bahía de Jobos)”, dijo Rodríguez.

La comisionada del Cuerpo de Vigilantes, Haydelín Ronda dijo por su parte, que a una de las embarcaciones, que estuvo detenida por un lapso largo de tiempo, se le hizo la reparación y el mantenimento que correspondía a todos los motores, “ya se bajó a Ponce y ya está ready para trabajar”. Añadió que otra de las lanchas está en espera de la orden de reparación.

-¿Cuando esperan darle una vigilancia continua a Caja de Muertos?, preguntó este diario.

“Ya comenzamos, ahora en Semana Santa, y ahí continúa la vigilancia indefinida”, precisó la comisionada.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández dijo por su parte, que el DRNA ha recibido el impacto de los recortes presupuestarios de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), de lo que ente federal considera “que no servicios esenciales”.

“Recursos Naturales ha tenido un impacto desde el punto de vista de recursos para implementar su política pública, para poder manejarlos y en muchas de las reservas que están dentro de bosques y montañas, el DRNA ha llegado a entendidos de colaboración con los municipios porque no tiene cómo manejarlos. La alternativa que le veo es que se siente con cuál de las dos ciudades aledañas, sea Juana Díaz o Ponce, para que puedan mantenerla y operarla desde el punto de vista turístico, manteniendo la reserva”, sostuvo.

Mientras, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez Lebrón dijo que Caja de Muertos es otro ejemplo de crímenes ambientales.

Dijo que en cada pueblo en que haya reservas naturales los legisladores municipales del PIP van a hacer unas inspecciones oculares para “nutrirnos a nosotros en la Legislatura en torno al estado de esas reservas como es el caso de lo que está sucediendo en Bahía Ballena y otras”.

En torno a Caja de Muertos, el legislador indicó que “hay negligencia de parte del DRNA, hay daño ambiental, mucha gente la visita y hay que tener una fiscalización”. Subrayó que “todo eso es parte de lo que hemos vivido con los crímenes ambientales y Caja de Muertos es otro ejemplo más”.

“Creo que uno de los efectos del huracán que no han sido publicitados como se merece y es que el estado de todos los parques nacionales y de todas las reservas después del huracán de manera intencional han sido abandonados por el DRNA con la excusa de que están esperando unos fondos federales de FEMA”, consideró a su vez, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Mariana Nogales Molinelli.

“No hacen falta unos fondos federales de FEMA para uno pasar el trimmer, para uno mantener el espacio limpio, para ir haciendo algún tipo de reparaciones. Pero eso es a propósito. Yo recuerdo Caja de Muertos en los ‘90 cuando hice un trabajo de verano como estudiante allí. Todo eso es un espacio preciso, además de ser un espacio de investigación científica y la gente iba de paseo allí. Es un espacio más que la gente perdió de disfrutar. Recursos Naturales ha claudicado en su deber ministerial”, agregó.

También, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Che” Pérez calificó de lamentable la situación en Caja de Muertos. “Es un asunto que hay atender con premura. Ya lo habíamos dialogado con otros compañeros y ahora trasciende en la prensa. Nos llevamos también la asignación de indagar, ver en qué proceso están las reclamaciones en FEMA y qué trabajos de mitigación se han hecho para evitar que se deteriore y sobre la seguridad. Pronto vamos a hacer un anuncio para atender el tema. Hay que buscar las herramientas necesarias para que no se siga afectando”, expresó Pérez.