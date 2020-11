El escrutinio general de las elecciones generales del pasado 3 de noviembre continuará detenido al menos hasta el lunes próximo, dijo hoy el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer.

El presidente de la CEE indicó que no está acuerdo, pero acatará la orden de la jueza superior Rebecca de León Ortiz que obliga al organismo electoral a suplirle a todos los comisionados electorales copia de las listas de electores que votaron de forma adelantada, antes de abrir los maletines en el proceso de escrutinio. La sentencia fue en respuesta a una demanda que entabló contra la CEE el comisionado del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín.

Rosado Colomer fue contradictorio en sus expresiones, pues de primera intención indicó que no había forma de cumplir con la orden judicial, pero después dijo que ya comenzaron a sacarle copia a las listas y que “eso tomaría entre tres a cuatro días”.

“Hay seis modalidades de voto adelantado. Esas listas no hay modo de producirlas”, dijo el también juez superior. Sostuvo que las listas electorales del voto adelantado son parte de un proceso que se lleva en la Junta de Añadidos a Mano y que no son parte del escrutinio general.

“Las listas donde firman los votantes nunca se dan cuando se abren los maletines. A la juez le representaron que el procedimiento es así”, sostuvo Rosado Colomer en declaraciones a los periodistas en el Coliseo Roberto Clemente, donde hoy parecía haber calma, tras el encontronazo de anoche entre funcionarios electorales, después que el director del Escrutinio, Ferdinand Ocasio Vélez detuvo los trabajos en las mesas como resultado del dictamen judicial.

Después del incidente se informó que Ocasio Vélez había sido puesto en cuarentena por supuestamente, haber estado cerca de un caso positivo al COVID-19.

El presidente de la CEE calificó de “imprudente” el acto del comisionado novoprogresista, Héctor Joaquín Sánchez cuando anoche en medio de la tensión en el primer nivel del Coliseo tomó los alto parlantes para pedirle a los funcionarios de la Palma que no abandonaran las mesas de escrutinio.

“Eso es un acto de imprudencia”, sostuvo Rosado Colomer. “Tengo que decir que eso es folclore político”, dijo sobre el incidente en el que hubo empujones y manotazos y el cual fue captado en las imágenes de Primera Hora. Añadió que evaluaba los visuales del incidente, pero no tienen audio.

Rosado Colomer reclamó también haber sido manoteado ayer a la 1:00 de la tarde justo cuando debía comenzar el escrutinio. A mi me faltaron el respeto ayer a la 1:00 de la tarde, no fue el comisionado electoral, pero fue alguien del MVC. Me manotearon”, reclamó el Presidente de la CEE.

“No hay forma de cumplir con esa orden sin parar el escrutinio... Si le doy cumplimiento a la sentencia les garantizo que no vamos a terminar el escrutinio el 2 de enero. Es demasiado complejo”, aseveró.

El Presidente de la CEE sin embargo, no fue claro tampoco en si pedirá una reconsideración de la sentencia de la juez De León Ortiz o si recurriría en alzada a un tribunal de mayor jerarquía.

Indicó que los comisionados electorales trataban de buscar hoy un acuerdo. “Están evaluando alternativas para presentarles a la juez”, indicó.

“El problema que tenemos es cómo yo abro ese maletín y le doy al funcionario esas listas que corresponden. Yo no sé y para eso no tengo respuesta. Los comisionados tampoco saben y por esto están reunidos evaluando como es que pueden hacer un proceso conjunto que se lo presenten a la juez y todos estén conformes con ella”, sostuvo.

Al ser preguntado sobre la vista del próximo lunes 23 de noviembre en la que debe mostrar causa por la cual no sea encontrado incurso en desacato por no haber producido las listas al mediodía de ayer, como dispuso el tribunal, Rosado Colomer dijo que comparecerá.

La solicitud de desacato fue radicada anoche por el MVC.