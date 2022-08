Canóvanas.- El gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que su administración evalúa cambios al Plan Vital, del gobierno, como una de las herramientas para evitar el aumento en la fuga de profesionales de la salud.

“Esto no es un asunto nuevo (el éxodo de médicos), lleva ya yo diría décadas. El número galenos o médicos que tenemos es el mismo que se reportó el año pasado o el anterior. En eso no ha habido cambios, sí hay gran necesidad de que sobretodo los especialistas y sub especialistas, permanezcan en Puerto Rico”, indicó Pierluisi.

“Estamos en proceso de cambiar significativamente el Plan Vital para entre otras cosas, asegurarnos que los proveedores médicos, incluyendo los médicos reciban una justa compensación”, dijo a preguntas de periodistas luego de encabezar la feria de servicios “La Fortaleza por Puerto Rico” en el municipio de Canóvanas.

El gobernador detalló que se va a establecer una tarifa mandatoria, no sugerida. “Ahora mismo el programa funciona a base de un tarifario que es sugerido. Si mal no recuerdo, el 70% de las tarifas de Medicare. En la próxima vuelta que comienza el primero de enero del año que viene va a ser requerido y vamos a estar asegurándonos que los especialistas y particularmente sub especialistas tengan una compensación similar, sino, exactamente igual a la que recibirían en los estados”, indicó Pierluisi.

Dijo que otro cambio es que se va a agilizar el acceso de los nuevos médicos al registro de médicos en el Plan Vital para que no se dificulte su entrada. “También vamos a requerir que cuando el médico ya está contratado no se le puede cancelar su contrato salvo que medie justa causa”, añadió.

El Comisionado de Seguros “está interviniendo como nunca antes, intercediendo entre la clase médica y los planes de seguros para verificar que las prácticas sean justas en esa relación”.

“Yo me solidarizo con el reclamo de los médicos porque todos queremos que nuestro sistema de salud esté en óptimas condiciones y los médicos son clave”, sostuvo Pierluisi y dijo que las tarifas del Plan Vital “van aumentar para todos los médicos y es importante que esas tarifas sean justas y razonables”.

En el caso de los planes médicos privados dijo que “está la Carta de Derechos del Paciente y el Comisionado de Seguros y el Procurador del Paciente pueden intervenir cuando sea necesario para asegurarse que no haya abuso”.

Otra área en la que no descarto intervenir sería en los planes Advantage. “Ahí sería por conducto o a través, del comisionado de Seguros, cumpliendo con los requisitos federales aplicables”.

“Que sepa la clase médica que estamos trabajando estos asuntos que plantean. Las soluciones no son de un día para otro, pero todos queremos que estén debidamente compensados y que tengan buenas condiciones laborales”, dijo el Gobernador.

Añadió que en Puerto Rico la mayoría de los pacientes o tienen cubierta de Vital o de Medicare, el tradicional o Advantage “y si el trato en esos programas es justo para los médicos por regla general van a estar bien compensados”.

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Mellado dijo que los reclamos de aumentos salariales de empleados del Centro Médico, la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y de otros hospitales públicos “tienen toda la razón del mundo”.

“Los profesionales de la salud están mal pagos, el gobierno lo sabe y por eso, se está haciendo un plan de reclasificación y retribución que va a comenzar en enero. Indicó que a corto plazo, en lo que entran en vigor las nuevas escalas salariales, hicieron un ajuste para darles un diferencial de entre $12, $15 y $18 la hora, dependiendo la escala, a los técnicos de cirugía que son del Departamento de Salud y ejercen en el Hospital Universitario y el Pediátrico de Río Piedras, así como, en el Hospital Regional de Bayamón.

“Están sumamente mal pagos y Centro Médico es el único hospital supraterciario en Puerto Rico, tras que pasan más trabajo que en otros hospitales, también van a cobrar menos y eso se tiene que arreglar. El compromiso del señor gobernador y mío es trabajar para poder arreglar eso”, sostuvo. Agregó que hoy comenzaron a reclutar unas veinte enfermeras para ASEM.

Por otro lado, Mellado justificó su decisión de reinstalar la orden administrativa que requiere a los profesionales de la salud educación continua en materia de atención y servicios de salud a la comunidad LGBTTQ+.

“No fue que se eliminó, el Colegio la estaba dando y los proveedores la estaban dando. Lo que se hizo fue quitarle la obligatoriedad de los nuevos cursos porque ahora mismo se tuvieron que extender las licencias hasta diciembre y muchos de ellos no pudieron tomar los cursos por la pandemia. Cuando veo la reacción de ellos quise reunirlos y ellos tienen unos planteamientos sumamente válidos y corregimos. Yo no tengo temor a decir que a veces uno se equivoca”, sostuvo.